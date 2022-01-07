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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2007 يكتسح العمرانية بعشرة أهداف دون رد بدوري منطقة الجيزة

زد
زد

فاز فريق ٢٠٠٧  بقطاع الناشئين بنادي زد لكرة القدم على فريق العمرانية، بنتيجة عشرة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري منطقة الجيزة المجموعة الأولى الدور الثاني للموسم الرياضي 2021-2022 بملعب الشيخ زايد بالسادس من اكتوبر.


يأتي ذلك تحت قيادة أسامة عبد الله، وإسلام عمر النور مدربا، ومحمد برواني مدرب حراس مرمى، وأحمد هندي إداري الفريق.


أحرز أهداف اليوم كلا من:  
عمر وليد هدفين
سيف محمد ابوالقاسم هدفين
فاضل محمد هدف
احمد فايز هدف
مؤمن محمد هدف
محمد عوض هدفين
مصطفى وائل هدف

وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي، علي متابعة المباراة وتهنئة الجهاز والاعبين عقب الفوز اليوم وعقد جلسه مع الاعبين وحثهم، علي استمرار الفوز والتتويج بالبطولة، والسعي دائما نحو تصدر الدوري وحصد اللقب.

العمرانية دوري منطقة الجيزة الشيخ زايد فريق زد الموسم الرياضي

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