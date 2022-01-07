الأذى العاطفي.. 10 اختلافات رئيسية بين الرجل المرأة بعد الانفصال

يعتبر الانفصال من أكثر تجارب الحياة صدمةً واستنزافًا عاطفيًا وجسديًا، وهناك بعض الاختلافات في الطريقة التي يتعامل بها الرجال والمرأة مع الانفصال، وكما يقولون فإن الرجال من المريخ والنساء من كوكب الزهرة، لذلك يتعامل كلا الجنسين مع فقدان الحب بأسلوبه الخاص.

كشف موقع هيلثي عن 10 اختلافات رئيسية بين الرجل والمرأة عند الانفصال.

1. معالجة الألم

تشير الأبحاث التي أجرتها جامعة بينجهامتون، إلى أن النساء يعانين من ألم الانفصال بشكل أكثر حدة، مقارنة بالرجال، وقد يكون هذا بسبب مشاركة المرأة في العلاقة أكثر من الرجل.



2. الأذى العاطفي

وجدت الدراسة أيضًا أن النساء أكثر ذهولًا بعد الانفصال، حيث يميلن إلى الاستثمار أكثر في العلاقة، في حين أن الرجل المرتبط بالعلاقة يعاني أيضًا من صدمة نفسية، إلا أن ألمه العاطفي الفوري الناتج عن الانفصال قد يكون أقل مقارنة بالمرأة.

3. الإجهاد اللاحق للانفصال

الصدمة والتوتر بعد الانفصال عميقان لكل من الرجل والمرأة، ومع ذلك ، فإن الرجال أكثر توترًا ويحاولون صرف أذهانهم وتجنب الألم.

تقول الأبحاث التي أجرتها جامعة لانكستر أن النساء أيضًا يحاربن اكتئاب ما بعد الانفصال لكنهن قادرات على جمع أنفسهن بشكل أفضل .



4. الإطار الزمني للتغلب على التفكك

وفقًا للدراسات، عادةً ما يستغرق الرجال وقتًا أطول بكثير للخروج من حالة الانفصال، حيث أن الخسارة تضربهم بشدة وتستمر لفترة طويلة، على العكس من ذلك، تعالج المرأة الانفصال بالحزن والتخلي عن عواطفها، ما يساعدها على التغلب على الألم عاجلاً.

5. التعبير عن الغضب أو الإحباط

وفقًا للاعتقاد السائد، فإن مشاعر الغضب والاستياء بعد انتهاء العلاقة تكون أعلى لدى الرجال عند مقارنتها بالنساء، ويمكن للرجال توجيه هذا الغضب على أنه نية للانتقام، في حين أن الميل للانتقام يكون أقل بكثير لدى النساء.

6. الرغبة في العودة معا

بشكل عام، تكون الرغبة في العودة للشريك بعد الانفصال أكبر لدى الرجال عنها لدى النساء، في البداية ، يحب الرجال حريتهم، ولكن بمجرد أن يتلاشى ذلك قد يرغبون في عودتهم السابقة، تتصارع النساء أيضًا مع الشعور بالذنب ولكن يحاولن تبرير مشاعرهن والاستمرار في حياتهن.



7. عملية الشفاء

تشير الدراسات إلى أن الرجال لا يشفون تمامًا من الانفصال أبدًا لأنهم ببساطة يتعلمون التعايش مع الألم، من ناحية أخرى تتعافى النساء وتتخطى حزن العلاقة التي تنتهي.

8. دنت في الثقة بالنفس

من المعتقد أن الرجال ينظرون إلى الانفصال على أنه علامة على عدم جاذبيتهم، في حالة المرأة يرتبط فقدان العلاقة بالتخلي عن رابطة عاطفية عميقة وذات مغزى.



9. احتضان المشاعر

تقول الحكمة التقليدية، إنه في حين أن الرجال قد يجدون صعوبة في احتضان الألم والإحباط واليأس والذنب المرتبط بانفصالهم، فإن النساء يحتضن هذه المشاعر بسهولة أكبر ويقلبن الصفحة، وقد تكون المرأة أكثر انسجامًا مع الواقع وقد تتصالح مع الانفصال أفضل من الرجل.

10. التماس الدعم

تكشف الدراسات أن النساء على استعداد لطلب مساعدة أحبائهم ودائرتهم الداخلية أو الذهاب إلى العلاج للتغلب على آلام الانفصال، يقول الدكتور رايان بويد الباحث الرئيسي في مشروع جامعة لانكستر: "تقليديًا ، من المرجح أن تحدد النساء مشاكل العلاقة، ويفكرن في العلاج، ويطلبن العلاج أكثر من الرجال، عندما تزيل الوصمات الاجتماعية التقليدية ضد الرجال لطلب المساعدة ومشاركة عواطفهم، يبدو أنهم يستثمرون في العمل من خلال بقع صعبة في علاقاتهم مثل النساء.



الألم والمعاناة التي يمر بها المرء بعد فقدان الشخص الذي كان يعني له العالم هو نفسه بالنسبة للرجل أو المرأة. تقول شارلوت إنتويستل، المؤلفة الرئيسية لدراسة جامعة لانكستر: "من الجدير بالذكر أن حقيقة أن موضوع وجع القلب كان أكثر شيوعًا من قبل الرجال يؤكد كيف يتأثر الرجال عاطفيًا على الأقل بمشاكل العلاقات مثل النساء".