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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة مستشار النمسا بفيروس كورونا

إصابة مستشار النمسا
إصابة مستشار النمسا بفيروس كورونا

أعلن مستشار النمسا كارل نيهامر، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19" بعد يوم من قرار الحكومة عدم اللجوء إلى الإغلاق الكامل لمواجهة موجة متصاعدة من الإصابات.

وكتب مستشار النمسا في تغريدة على تويتر "لقد جاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية اليوم.. انتقلت إليّ العدوى من خلال أحد أعضاء فريق الأمن الخاص بي.. لجأت على الفور إلى الحجر الصحي في المنزل، وفي الوقت الحالي سأدير عملي الرسمي عبر مؤتمرات الفيديو والهاتف".

وأضاف نيهامر "جميع الأشخاص الذين كنت على اتصال بهم منذ الأمس تم إخطارهم.. أنا محصن بـ3 جرعات، وبالتالي فإنني محمي بقدر الإمكان من المرض الشديد".

وكان نيهامر أعلن حزمة إجراءات احترازية مشددة وقواعد جديدة للحجر الصحي وتشديد استخدام الكمامة وتعزيز الرقابة في المحال التجارية لمنع دخول غير المطعمين، لمكافحة تفشي متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، عقب انتشاره بشكل واسع في النمسا.

وأعلن فولفجانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي، أن الإجراءات تشمل  إلزام الأفراد بارتداء كمامة FFP2 في الهواء الطلق بالأماكن كثيفة التردد، وتقليص فترة صلاحية جواز كورونا الأخضر إلى 6 أشهر فقط اعتبارًا من مطلع فبراير.

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كما تشمل الإجراءات تحديد فترة صلاحيته بعد تلقي الجرعة الثالثة بتسعة أشهر، وتغيير قواعد الحجر الصحي بالنسبة للأشخاص المخالطين للمرضى، وتقليصها إلى 5 أيام تنتهي بإجراء فحص كورونا سلبي، مع استثناء الأفراد المحصنين الذين تلقوا التطعيم الثالث.

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