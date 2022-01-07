عادي .. تعليق كهربا على تغريمه مليون جنيه في الأهلي |فيديو

علق اللاعب محمود كهربا، على تغريمه مليون جنيه فى النادي الأهلي، قائلا: “الحكاية دي كانت مشكلة فى النادي عادي بيني وبين زميل لي، ومبحبش أتكلم فى المشكلة دي بصراحة، وفي الأهلي اللي بيغلط مفيش كلام اللي بيقولوا بيمشي، وأما خصموا المليون جنيه مقدرتش أتكلم”.

وفي سياق متصل، وأضاف “كهربا”، خلال حواره ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “النادي الأهلي دا بيتي، ومش بقلل من نادي الزمالك، وعمرى ما صرحت بكلام وحش تجاه النادي ولا قولت الجمهور وحش، مع أنهم بيشتموا فيا”.

وأكد اللاعب محمود كهربا: “عمرى ماندمت على حاجة فى حياتي ومش ندمان أني سيبت الزمالك، وأندم بس على حاجة واحدة أني أسيب النادي الأهلي”.