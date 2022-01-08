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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عدسات المصورين ترصد أستون مارتن V12 فانتاج .. صور

العدسات التجسسية
العدسات التجسسية ترصد استون مارتن V12 فانتاج

استطاعت عدسات المصورين ان ترصد النسخة استون مارتن V12 فانتاج، وذلك في أثناء تأدية الاختبارات من داخل حلبة نوربورجرينج الألمانية الشهيرة، وتعد هذه النسخة هي احدث اصدارات العلامة التجارية الانجليزية الرائدة، وصاحبة شعار الاجنحة الممتدة العريقة.

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عدسات المصورين ترصد استون مارتن V12 فانتاج

 

تعتمد السيارة الجديدة V12 فانتاج على اطلالة مميزة تحمل الكثير من ملامح الشراسة كعادة استون مارتن، وهذه ليست المرة الاولى التي تظهر من خلالها تلك النسخة، بل ظهرت من قبل ولكنها كانت تحمل الكثير من التمويهات.

استخدمت استون مارتن الانجليزية عجلات رياضية كبيرة الحجم، مع جنوط تتخذ تصميم النجمة مزدوجة الاضلاع باللون الاسود المميز، وبمفهوم ثنائي الابواب، بالاضافة إلى لمسات خارجية تمنح السيارة الافضلية في التوزيع الديناميكي للهواء.

كما حصلت الناحية الخلفية من العجلات على مظهر منتفخ قليلًا مع الرفارف، ومنظومة عادم ثنائية المخارج، مع مصابيح خلفية نحيفة ومتصلة، إلى جانب عواكس الاضاءة، وسبويلر خلفي مثبت، مع مصابيح امامية حادة المظهر، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، وعتبات جانبية بارزة تضيف لمسة جمالية تتسم بالقوية ايضا والاداء الرياضي.

ولكن ما زال الجزء الخاص بأعلى غطاء المحرك يحمل جانبا من التموية من خلال غطاء باللون الاسود، ومن المفترض وفقًا لبعض التقارير ان تحصل السيارة استون مارتن فانتاج على محرك V12 سعة 5200 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 690 حصانا، وعزم اقصى للدوران 753 نيوتن/متر، بدلًا من المحرك V12 سعة 5.9 لتر بتنفس طبيعي المتوفر في النسخة الحالية.

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