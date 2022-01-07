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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة : طائرة خاصة لمصابي كورونا بالمنتخب بالتنسيق مع كيروش |خاص

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم عن موقف المصابين من بعثة المنتخب المصري المسافرة للكاميرون لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال مشهور خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن، اللاعبين المصابين لن يتوجهوا مع البعثة للسفر إلى الكاميرون غداّ السبت، ولكن سيستمروا في تواجدهم بالعزل الصحي حتى يتم شفاؤهم نهائياً.

وأضاف مشهور:" سيتم تخصيص طائرة خاصة للاعبين المصابين بالتنسيق مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك لمعرفة اللاعبين المطلوب ضمهم مرة أخرى للبعثة والآخرين الذين سيتم استبعادهم.

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وأكمل:" لم تحدث أي أزمات في بعثة سفر منتخب مصر كما تردد، ولكن كان الأمر في يد المدير الفني الذي كان يريد أن يقيم ودية مع الكونغو في التدريبات، ولكن لم يتم التوصل لموعد يتوافق مع المنتخبين، ولذلك تم التأجيل من الجمعة إلى السبت.

وأشار مشهور" ندرس مع المدير الفني وجهة النظر في طلب بعض اللاعبين لضمهم للبعثة وفي حالة الإستقرار على أي أسماء، سوف نراسل الإتحاد الإفريقي للموافقة على متطلباتنا لخوض البطولة وتحقيق اللقب".

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