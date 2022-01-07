نصيحة للمواطنين.. اشتروا الذهب بعد يومين|فيديو

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، إنه فى كل شهر يجتمع البنك الفيدرالي الدولى، نتيجة التضخم الكبير فى سعر الدولار، ويتم اللجوء إلى رفع سعر الفايدة على الأسهم والسندات، وبالتالي تراجع الذهب.

وأضاف “نجيب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصرى أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن هذا التراجع نتيجة بيع أطنان الذهب، من أجل أن يكون لديهم نقدية سائلة يشترون بها أسهم وسنتدات، من أجل الاستفادة من الفارق الزائد فى سعر هذا الفارق.

وتابع أن التراجع فى أسعار الذهب لن يكون فرق كبير، حيث أن المستثمرين دائما مايراقبون عملية الهبوط والصعود الخاص بالذهب.

ونصح المواطنين: “من يريد شراء المشغولات الذهبية يبدأ بشرائها بداية من الإثنين المقبل، وعلى المستثمرين الإنتظار قليلاً”.