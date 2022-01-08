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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: الصحة العالمية تحذر من أوميكرون.. جهاز لقياس ضغط الدم بمميزات فائقة.. أبراج لديها توافق روحي في هذا الشهر

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

جمال شعبان: دقات القلب السريعة من أكثر المشكلات الصحية شيوعا ويوضح الحلول
 

دقات القلب السريعة من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، ويحدث ذلك نتيجة عدة عوامل لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لذلك كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق عن أهم و أبرز أسباب دقات القلب السريعة.

 

كيف تعرف أنك مصاب بالصدفية.. إليك أهم الأعراض
 

الصدفية هي حالة مزمنة من أمراض المناعة الذاتية تؤدي إلى تراكم سريع لخلايا الجلد مما يتسبب في ظهور قشور على سطح الجلد كما أن الالتهاب والاحمرار حول القشور أمرًا شائع.

 

متحور أوميكرون أم دلتا.. أبرز ما توصلت إليه الدراسات
 

يشكل متحور أوميكرون خوف شديد حول العالم، وذلك على الرغم من انتشاره الشديد إلا أن أغلب الأطباء أكدوا أنه أقل ضررا من متحورات فيروس كورونا السابقة.

 

أفضل 10 أطعمة صحية لفطام الطفل
 

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بـ الرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة 6 أشهر ، ثم الرضاعة الطبيعية التكميلية حتى يبلغ الطفل سنه، لكن ما يقرب من ثلث الأمهات يقومون  بفطام أطفالهن في وقت مبكر.

 

ما هو الوقت المناسب للفطام؟
 

تحار أغلب الأمهات فى الوقت الأنسب لفطام طفلها ،وتتساءل كثيرا ولكن الخطأ الشائع انها تتساءل عن العمر وليس عن ما مدي صحة الطفل الجسدية التى تجعلها تتخذ قرار الفطام ،لذلك نكشف عن أفضل وقت مناسب لفطام الطفل بحسب ما نشره موقع هيلثي .

 

تحذيرات قبل التفكير فى الفطام المبكر للأطفال
 

إذا كنتِ تحاولين فطام طفلك مبكرًا ، مهما كان السبب ، تذكري أنه يسبب العديد من المشاكل الصحية لطفلك. فيما يلي بعض النصائح والحيل المهمة التي قد تحتاج إلى معرفتها ، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

 

الأذى العاطفي.. 10 اختلافات رئيسية بين الرجل المرأة بعد الانفصال
 

يعتبر الانفصال من أكثر تجارب الحياة صدمةً واستنزافًا عاطفيًا وجسديًا، وهناك بعض الاختلافات في الطريقة التي يتعامل بها الرجال والمرأة مع الانفصال، وكما يقولون فإن الرجال من المريخ والنساء من كوكب الزهرة، لذلك يتعامل كلا الجنسين مع فقدان الحب بأسلوبه الخاص.

 

في 5 ثوان.. جهاز لقياس ضغط الدم بمميزات فائقة
 

يعتبر ارتفاع أو إنخفاض ضغط الدم أمر خطيرة للغاية، وبوابة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، وقد نجح مهندسو جامعة ميسوري الأميركية في تصميم نموذج أولي لجهاز جديد لمراقبة ضغط الدم.

 

ليس المتحور الأخير.. الصحة العالمية تحذر من أوميكرون
 

يعتبر متحور أوميكرون من أكثر متحورات فيروس كورونا خطورة، ولكنه أقل خطورة من المتحورات الأخرى.. وقالت كاثرين سمولوود مسؤولة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، إنه "كلما ازداد انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا فإن نسبة العدوى والتكاثر تزداد بدورها، مما يزيد من احتمالات ظهور متحور جديد". 

 

بخلاف خسارة الوزن.. دراسة توضح فوائد ممارسة رياضة التزلج في منتصف العمر
 

ممارسة الرياضة لها العديد من الفوائد، وتعتبر رياضة التزلج من أكثر الرياضات التي تتصدر على القائمة من حيث فوائدها.. وقد توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من في جامعة إكستر، إلى أن رياضة التزلج على الألواح  يساعد الأشخاص في التغلب على الاكتئاب والتواصل مع الأطفال بشكل أكبر  ورفع من معنوياتهم.
 

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها
 

تصدرت أخبار معلمة المنصورة على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما صرحت بأن زوجها طلقها، وما بين الرافضين لتعميم الازمة والمؤيدين لعقابها باتت ساحات النقاش أكثر حدة، حيث رفض قطعًا الأكثرية من رواد السوشيال ميديا ما أقدمت عليه المعلمة أمام زملائها وطلابها باعتبارها قدوة، كما طالبوا بالتحقيق معاها.

 

الحداثة والاحتشام وراء تصرف معلمة المنصورة.. والزوج تسرع في طلاقها
 

انتشرت في الآونة الأخيرة على صفحات السوشيال ميديا أخبار عن معلمة المنصورة، وذلك بسبب رقصها في أحد المراكب النيلية أثناء رحلة مدرسية مع زملائها، وانهالت التعليقات ما بين معارض بشدة لهذا السلوك الغريب خاصة وأن صاحبه الفيديو معلمة ومربية أجيال وكيف لها أن تتصرف هكذا بشكل علني.

 

 مفاجأة.. هذه الأبراج لديهم توافق روحي في شهر ديسمبر

 

في علم الأبراج يوجد طريقة دقيقة للغاية لتحديد جوانب شخصيتنا، من خلال تحليلها بعلامات الأبراج الاثني عشر، يمكن معرفة ما إن كان هناك توافق بينك وبين شريك عن طريق الابراج.

 

خبراء يقدمون 4 إرشادات جديدة بشأن الاختبارات السريعة لفيروس كورونا
 

لا يمكن الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا سوى بإجراء مسحة.. ويشير بحث جديد إلى أن الكشف عن أوميكرون في اللعاب قد يكون أسهل من عينات الأنف، ويوصي بعض الخبراء بعمل مسحة للحلق ثم مسح للأنف لإجراء اختبار سريع لعدوى فيروس كورونا COVID-19 

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