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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بخلاف خسارة الوزن.. دراسة توضح فوائد ممارسة رياضة التزلج في منتصف العمر

فوائد ممارسة رياضة
فوائد ممارسة رياضة التزلج على الألواح

ممارسة الرياضة لها العديد من الفوائد، وتعتبر رياضة التزلج من أكثر الرياضات التي تتصدر على القائمة من حيث فوائدها.. وقد توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من في جامعة إكستر، إلى أن رياضة التزلج على الألواح  يساعد الأشخاص في التغلب على الاكتئاب والتواصل مع الأطفال بشكل أكبر  ورفع من معنوياتهم.

 

فوائد ممارسة رياضة التزلج على الألواح



واعتمدت الدراسة على نتائج مقابلات مع متزلجين على الألواح في منتصف العمر، مع تحليل العديد من المقالات الإعلامية، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .
 

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وقال الدكتور بول أوكونور الباحث في جامعة إكستر ، أنه بصرف النظر عن الفوائد الجسدية المفيدة لرياضة التزلج، فإن ممارسة رياضة التزلج على الألواح تخفف من مشاكل الصحة العقلية وتعطي إحساسا بالثقة في النفس .

ووجد الباحثون، أنه تمنح رياضة التزلج الأشخاص في منتصف العمر، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 60 عامًا  علاج للعديد من المشاكل التي يمكن ان يواجهها كـ التغلب على الإكتئاب، وطريقة أفضل في التواصل مع الأطفال.

وأكد الباحثون، أنه ازدادت شعبية رياضة التزلج خلال نمط الحياة مع إنتشار عدوى فيروس كورونا Covid-19 حول العالم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى وضعها الجديد كرياضة أولمبية منذ العام الماضي.

 

فوائد ممارسة رياضة التزلج على الألواح



وظهر التزلج على الألواح لأول مرة في الأولمبياد في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو ، والذي استمر العام الماضي بعد أن تأخر 12 شهرًا بسبب الوباء؛ حيث أصبحت سكاي براون ، أصغر لاعبة تزلج محترفة في العالم تبلغ من العمر 13 عامًا ، أصغر فائزة بميدالية أولمبية لفريق GB على الإطلاق عندما فازت ببرونزية التزلج على الألواح في طوكيو. 

وأشار الخبراء، أنه قد يكون أحد أسباب الشعبية المفاجئة لرياضة التزلج هو أن مقياس النجاح في التزلج على الألواح "أكثر مرونة" مقارنة بالرياضات الأخرى ، ويُنظر إلى الفشل على أنه جزء من النشاط 

وأجرى الدكتور أوكونور 30 ​​مقابلة مع متزلجين في منتصف العمر ، معظمهم في الولايات المتحدة وكندا ، ولاحظ أن التزلج على الألواح كان أكثر من مجرد الاهتمام بالصحة البدنية.

ومن خلال محادثاته مع ممارسي رياضة التزلج في منتصف العمر ، وجد أن التزلج على الألواح يخفف من أعراض الاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى ، ويوفر فرصة لإعادة التواصل مع أطفالهم وساعد الناس على التعامل مع التجارب والمحن الشخصية، بما في ذلك تعاطي المخدرات.

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