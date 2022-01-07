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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 يناير.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

7 يناير .. ماذا يخبئ
7 يناير .. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام .. . إذا كنت مولودا في يوم 7 يناير فإن ذلك يعني أن لديك شخصية متكاملة".

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن مولود يوم7 يناير  يتسم بالتوازن بين العقل والمشاعر وتتمسك بالمبادئ، وتستطيع أن تحرز تقدما.

نصيحة لمواليد 7 يناير

وقدّمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 7يناير قائلة: :عام ٢٠٢٢ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك، وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.

الأبراج نصيحة لمواليد 7 يناير مواليد 7 يناير 7 يناير عبير فؤاد

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