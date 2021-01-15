أفضل طريقة للفطام من الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة 6 أشهر ، ثم الرضاعة الطبيعية التكميلية حتى يبلغ الطفل سنه، لكن ما يقرب من ثلث الأمهات يقوموا بفطام أطفالهم في وقت مبكر. توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بـالحصرية لمدة 6 أشهر ، ثمالتكميلية حتى يبلغ الطفل سنه، لكن ما يقرب من ثلث الأمهات يقوموا بفطام أطفالهم في وقت مبكر.





كيفية فطام الطفل العنيد

الحرص على وجود جدول زمني محدد لأوقات الرضاعة ، والتقليل بشكل تدريجي حتى لا يشعر الطفل بالأنزعاج والتوتر، ولكن اذا لم يكن لديك جدول زمني فأحرصي على ان يلهو الطفل في اللعب والتعلم وقضاء وقت ممتع حتى لا يشعر برغبة في الرضاعة طوال الوقت، والتخلص من الرضاعة بشكل تدريجي أمن.





رضاعة طبيعية طويلة قبل القيلولة ووقت النوم للاسترخاء، لذلك احرصي على تقديمها مع تقليل الوقت الزمني للرضاعة. غالبًا ما يكون الأطفال الصغار مشغولين طوال اليوم ولكنهم يرغبون في الحصول على جلسةطويلة قبل القيلولة ووقت النوم للاسترخاء، لذلك احرصي على تقديمها مع تقليل الوقت الزمني للرضاعة.





فطام الطفل بالقهوة

الفطام صعب على كل من الأم والطفل، عندما يتعلق الأمر بجانب الأم من الأشياء ، هناك العديد من الأشياء المهمة التي يجب تذكرها،

لا يزال جسمك يصنع الحليب مما قد يجعل الأمور مؤلمة.





ابذل قصارى جهدك للتقليص ببطء حتى لا تضطر إلى التعامل مع الاحتقان وألم الثدي، إذا وجدت أن الفطام مؤلم قليلًا ، جرب حزم علاج الثدي للمساعدة في الالم.





يمكن للأمهات الشعور بـ تقلب المزاج أو الاكتئاب قليلًا بعد الفطام، قد يكون هذا بسبب انخفاض البرولاكتين والأوكسيتوسين، هذا طبيعي تمامًا ويجب أن يختفي في غضون أسابيع قليلة.





القهوة لتغير مذاق الحليب لدى الأطفال مما يجعلهم يرفضون تناوله. وتوجد بعض الطرق التي يمكن من خلالها تسهيل عملية الفطام، ومن أشهرها القهوة، وتقوم بعض الأمهات بوضعلتغير مذاق الحليب لدى الأطفال مما يجعلهم يرفضون تناوله.





طريقة فطام الطفل بالصبار

ضعي القليل من عصير الصبار ، من ورقة الصبار الطازجة ، قبل رضاعة الطفل لإعطاء طعم مر ، وتشجيع الطفل على الفطام الذاتي ، بشكل أساسي.





الرضاعة الطبيعية بشكل نهائي وسريع. كما يمكن استخدام العديد من المكونات الطبيعية التي تحتوي على طعم لاذع ومميز للتخلص منبشكل نهائي وسريع.





طريقة فطام الطفل من الحليب

يوصي الخبراء بالفطام تدريجيًا عن طريق تقليل وتيرة الرضاعة ببطء، يمكن أن يؤدي الذهاب إلى اللبن البارد كحل وسط ، لأشبتع الطفل قبل النوم بشكل جيد.





ابدأ الفطام ببطء، ويمكنك استبدالها برضاعة أو كوب من الحليب أو الماء أو وجبة خفيفة حسب عمر طفلك.





إذا لم يكن طفلك سعيدًا بهذا التحول في الأحداث ، فحاول تشتيت انتباهه بالألعاب أو الألعاب خلال أوقات الرضاعة النموذجية ، أو توفير الراحة في أشكال مختلفة.





الفطام فجأة ، أو إذا كنت لا تخطط للرضاعة الطبيعية على الإطلاق ، فقد يوصي بأستخدام النباتات والاعشاب الطبيعية لتغيير طعم الحليب في فم الطفل وفطامة من الرضاعة. إذا كنت بحاجة إلىفجأة ، أو إذا كنت لا تخطط للرضاعة الطبيعية على الإطلاق ، فقد يوصي بأستخدام النباتات والاعشاب الطبيعية لتغيير طعم الحليب في فم الطفل وفطامة من الرضاعة.





طريقة فطام الطفل من الرضاعة الطبيعية في الليل

الفطام ، فابدئي بالتخلص من جلسات الرضاعة ببطء، وذلك من خلال الإلغاء التدريجي لجلسات الرضاعة الطبيعية على مدار عدة أيام أو حتى أسابيع . إذا اخترت بدء، فابدئي بالتخلص من جلسات الرضاعة ببطء، وذلك من خلال الإلغاء التدريجي لجلسات الرضاعة الطبيعية على مدار عدة أيام أو حتى أسابيع .





أولًا ، اختر جلسة رضاعة واحدة للتخلص منها يوميًا، يميل الأطفال إلى أن يكونوا أكثر ارتباطًا بالرضاعة الأولى في الصباح والتغذية قبل النوم مباشرة .

بعد عدة أيام ، وبمجرد أن يبدأ ثدياك بالتكيف ، يمكنك التخلص من جلسة الرضاعة أخرى يوميًا، والتخلص من الرضاعة تدريجيا حتى لا يتعب الطفل بشكل كبير.





ويمكن أن يأتي الفطام بالعديد من المشاعر المختلطة، قد تشعرين ببعض المشاعر الجديدة الذي يمكن أن تستمتع به أنت وطفلك ، بالإضافة إلى بعض الحزن بينما ينتقل طفلك إلى مرحلة أخرى في حياته، وهذا طبيعي تمامًا.





الرضاعة الطبيعية تمامًا في وقت ما بين 2 و 4 سنوات من العمر. يحدث الفطام الطبيعي أو " الفطام الذي يقوده الطفل " عندما يبدأ طفلك في قبول المزيد ، وأنواع مختلفة من الأطعمة الصلبة أثناء الرضاعة الطبيعية عند الطلب، ومع هذا النوع من الفطام ، تراقب إشارات طفلك وتفطمه على وتيرته، عادة ما يتوقف الأطفال الذين يتم فطامهم بشكل طبيعي عنتمامًا في وقت ما بين 2 و 4 سنوات من العمر.









المصدر موقع caringforkids



