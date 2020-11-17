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مرأة

6 أسباب تمنعك من الرضاعة الطبيعية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
5 أسباب تمنعك من
5 أسباب تمنعك من الرضاعة الطبيعية
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أسماء عبد الحفيظ

في حالات طبية قليلة قد تسبب الرضاعة الطبيعية ضررًا للطفل، ولذلك هناك بعض الأسباب التي يمكن أن تمنع الأم من القيام بالرضاعة الطبيعية، وهي تتمثل فيما يلي:


١. إذا كنت مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، يمكنك نقل فيروس نقص المناعة البشرية إلى طفلك عن طريق حليب الثدي.


٢. لديك مرض سل نشط غير معالج .

٣.كنت تتلقين العلاج الكيميائي للسرطان .

٤.تستخدمي مخدرًا غير قانوني ، مثل الكوكايين أو الماريجوانا .

٥. يعاني طفلك من حالة نادرة تسمى الجالاكتوز في الدم ولا يمكنه تحمل السكر الطبيعي ، المسمى الجالاكتوز ، في حليب الثدي.

٦. إذا كنت تتناولين بعض الأدوية الموصوفة ، مثل بعض الأدوية لعلاج الصداع النصفي أو مرض باركنسون أو التهاب المفاصل .

وعليك التحدث مع طبيبك قبل البدء في الرضاعة الطبيعية إذا كنت تتناولين أدوية من أي نوع، إذ يمكن لطبيبك مساعدتك في اتخاذ قرار مستنير بناءً على الدواء الخاص بك.


ويجب ألا تمنعك الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا من الرضاعة الطبيعية. لن يتسبب حليب الثدي في إصابة طفلك بالمرض وقد يعطي أجسامًا مضادة لطفلك للمساعدة في محاربة المرض.

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