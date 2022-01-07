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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الشبورة.. إغلاق محور 30 يونيو أمام حركة السيارات

الشبورة
الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق محور 30 يونيو للقادم من بورسعيد الي الإسماعيلية بسبب الطقس السيء، وانعدام الرؤية لظهور الشبورة المائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب انعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٧- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٨-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

الادارة العامة للمرور محور ٣٠ يونيو غلق محور ٣٠ يونيو بورسعيد قواعد المرور

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