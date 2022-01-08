عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البلاص.. قطعة أساسية لحفظ الطعام لا يخلو منها مطبخ زمان| نوستالجيا

البلاص
البلاص

البلاص .. اسم لا يعرفه عدد كبير من أبناء الجيل الحديث لكن كل من عاش في القرى أو الريف حتى جيل التسعينات يعرفه جيدا ويذكره بأجمل أيام الطفولة وذكرياته مع أفراد الأسرة. 

فكان البلاص من الأشياء الأساسية في كل منزل فهو عبارة عن إناء كبير من الفخار يشبه القدرة ولكن بحجم أكبر بكثير حيث كان طوله لا يقل عن متر وكان هو الوسيلة الأساسية لحفظ خزين البيت من الطعام سهل التحضير مثل الجبن القديمة والمش وحتى العسل الأسود وذلك عندما لا تستطيع ربة المنزل طهى أى طعام لأفراد الأسرة.

البابور.. وأجمل ذكريات الماضي في تحضير الطعام ولمة الدفء بالشتاء| نوستالجيا

الدُقة .. أكلة مصرية أصيلة احتلت مكانة كبيرة فى الأفلام القديمة .. واختفت مع الزمن | نوستالجيا

فقديما لم تكن خدمة الدليفري موجودة فى المطاعم ومحلات البقالة بل وكانت هذه المحال قليل جدا وغير متوفرة بالشكل الواسع الموجود الآن وبالتالي كان لابد من وجود حل يساعد أفراد الأسرة فى تناول الطعام بشكل سريع عندما يحتاج أفراد الأسرة قديما لطعام يمكن تناوله دون بذل أى جهد في التحضير وقت الجوع الشديد أو عندما لا يتوفر الوقت والجهد الكافي لطهي الطعام لذا كان الطعام الموجود فى البلاص بمثابة المنقذ لأفراد الأسرة لسد الجوع .

البلاص
البلاص

وكان يستخدم البلاص في العصور القديمة فى غرض مختلف تماما وهو نقل الماء للمنزل حيث لم تكن خطوط المياه متوفرة ولم يكن العلماء قد تصولوا لاختراع الصنبور ولم تتوفر الطورنبة لدى كثيرون.

ويتمتع البلاص بمزايا غريبة فكان يحفظ الطعام جيدا كما هو دون تلف لفترة طويلة جدا قد تصل عدة أشهر بل وعام كامل وأكثر أحيانا بل والأغرب من ذلك أن الطعام المحفوظ داخل البلاص كان يزداد مذاقه مع مرور الوقت حلاوة وجمال أكثر.

بلاص
بلاص

والمادة الأساسية التي كان يصنع منها البلاص هي الفخار وكان يتم إعداده بأحجام وأشكال مختلفة بل وألوان مختلفة منها الأبيض والأحمر والبيج والبني.

 في مناطق صعيد مصر وينقل بواسطة النقل النهري إلى القرى والمدن على امتداد نهر النيل ، ولا يزال يستخدم في المناطق الريفية.

وكان البلاص ينتشر في صعيد مصر بشكل كبير وفى الوجه البحري بل وانتشر فى دول عربية عديدة ومنها العراق حيث كان يطلق عليه اسم البستوكة.

اشكال والوان البلاص
اشكال والوان البلاص
البلاص الفخار ما هو البلاص نوستالجيا جيل التسعينات التسعينات العصور القديمة الطورنبة

موضوعات متعلقة

كيف تعرف أنك مصاب بالصدفية.. إليك أهم الأعراض

أكلات الخليج.. طريقة عمل قرص الطابي

أشهر مشكلات الشتاء.. كيف يمكننا علاج السعال؟

يحسن صحة الكبد.. اكتشف فوائد تناول القرنفل مع الشاي

بالشاي والقهوة.. طريقة عمل كيكة الفواكه

للعلاج الصحيح .. اكتشف أسباب السعال عند الأطفال

أشهر حلويات الجزائر.. طريقة عمل مشوك

اختراع بخاخ أنفي يعالج مرض الزهايمر ويحسن وظائف المخ

ترشيحاتنا

يلتصق بالخلايا البشرية بسهولة.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفشي أوميكرون

أميرة صابر: الشباب يقود ويشارك في صنع القرار ودفع عجلة التنمية..فيديو

عاشر سيدات بحجة إخراج الجان.. النيابة تحبس دجال الدقهلية

خبراء الأمن السيبراني يحذرون..إذا تلقيت رسالة البريد الإلكتروني هذه ربما تم اختراقك

حكم القنوت في صلاة الصبح .. اعرف رأي الشافعية ودار الإفتاء المصرية

عدسات المصورين ترصد أستون مارتن V12 فانتاج .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

وفاة شقيق الحاج محمود العربي

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

البلاص.. قطعة أساسية لحفظ الطعام لا يخلو منها مطبخ زمان| نوستالجيا

مالك الحزين تدفعه للمقدمة.. كيف حجز إبراهيم أصلان مقعدا وسط الكبار بالكيت كات؟

طلبا له النجدة فمات قهرًا.. لماذا اتهمت طبيبة وشقيقتها والدهما بالزنا بعد زواجه؟

فيديو

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ