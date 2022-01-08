برفقة كلبها .. شاهد أحدث ظهور لـ إيمي سمير غانم عبر انستجرام

نشرت الفنانة ايمي سمير غانم صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

و ظهرت ايمي سمير غانم بأطلالة جذابة بالاسود برفقة كلبها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

و كان قد كشف الفنان حسن الرداد عن حقيقة ما يتردد بشان انفصاله عن الفنانة ايمى سمير غانم ورد على شائعات اعتزالها التمثيل.

وقال حسن الرداد فى لقاء بقناة برنامج «سينماتك» على الفضائية السعودية SBC : ان كل ما يتردد عن انفصالنا او اعتزالها التمثيل امر عار تماما من الصحة.

وأضاف حسن الرداد : انا وإيمى سمير غانم حياتنا مستقرة ورائعة سويا ولا أعلم سر وجود هذه الشائعات باستمرار وارى أننا اكثر ثنائى فنى تحوم حولهما الشائعات باستمرار.

واوضح حسن الرداد : اما عن اعتزال إيمى فهو امر غير وارد فى المرحلة الحالية وهذه النوعية من الشائعات لابد من وأدها مباشرة قبل ان تنتشر.