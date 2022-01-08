برقية تهنئة للبابا تواضروس.. فودة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاقباط بجنوب سيناء بعيد الميلاد المجيد وبعث برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مؤكدا فيها علي روح المحبة والصداقة المخلصة والعلاقات الطيبة علي المستويين الرسمي والشخصي.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ علي رأس وفد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

والتقى المحافظ الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ومن جانبه نقل الانبا ابولو تحيات البابا تواضروس لمحافظ جنوب سيناء، واثني علي المجهودات التي يقوم بها المحافظ والجهاز التنفيذي والأجهزة المعاونة في جميع المجالات المختلفة. مؤكدا انه يؤدون دائما الصلاة لأجل مصر واستقرارها بقيادة رئيسها المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته الغامرة خلال زيارته لتقديم التهنئة كل عام وتبادل مشاعر المحبة مؤكدا علي ان مصر بجميع مواطنيها وفئاتها نسيج واحد عبر الزمان، وستظل ذلك داعين المولى عز وجل ان يحفظ مصر وشعبها وان يعين الله قائدها ورئيسها الرئيس عبد الفتاح علي البناء مؤيدين و داعمين للجمهورية الجديدة.

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فودة

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