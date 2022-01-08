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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عماد متعب يحكى كواليس محاولة الوقيعة بينه والنادي الأهلي .. فيديو

عماد متعب
عماد متعب

أكد عماد متعب نائب رئيس  رابطة الأندية المحترفة أنه لن يستطيع أحد إحداث وقيعة بينه وبين إدارة وجماهير النادي الأهلي مشددا على القلعة الحمراء بيته.

 

قال عماد متعب عبر تصريحات تليفزيونية: نجهز لائحة خاصة برابطة الأندية المحترفة والرابطة تدرس عقود الرعاية الخاصة بأندية الدوري وتعمل جاهدة على النهوض ودعم الأندية الشعبية.

 

أضاف: تصريحاتي في قناة الأهلي ليس لها علاقة بجمهور الأهلي ولا قناة النادي مؤكدا أن هناك من يحاول الوقيعة بيني وبين جمهور الأهلي.

 

تابع: كان ردي عبر قناة الأهلي على من وجه انتقادا إلى قرعة كأس الرابطة الجديد ووضع نادي بيراميدز على رأس المجموعات الثلاثة.

 

واستطرد: كان هناك شخص ما انتقد رابطة الأندية بسبب قرعة كأس الرابطة واتهمها بأنها موجهة وكان ردي أن هناك فرق بين الجهل والغباء مشيرا إلى أن تقسيم مجموعات كأس الرابطة وفقا لنتائج الموسم الماضي.

 

وأوضح عماد متعب أنه رد على مقدم أحد البرامج بوصف الجهل والغباء وهو ليس مسئولا في الأهلي ولا علاقة لإدارة الأهلي أو الجماهير بذلك الأمر.

 

خبير أجنبي للحكام

كان النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه ينتظر مجلس اتحاد الكرة الجديد لوضع تصورات حول تطوير منظومة الحكام، ومن الممكن الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة اللجنة.

 

وقال أحمد دياب، خلال حواره مع اسلام الشاطر فى برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلي: "لن نترك منظومة الحكام إلا لما توصل لمرحلة كبيرة من التميز، والأخطاء واردة من كل أطراف المنظومة ولكن نسعى إلى تقليلها، ومن الوارد الاستعانة بخبير أجنبي يدير المنظومة في السنوات المقبلة".

 

وأضاف: "ننتظر مجلس اتحاد الكرة المنتخب؛ لوضع تصورات بشأن لجنة الحكام وكيفية تطويرها، ومتفائل بالقادم والتعاون مع المجلس الجديد لرفعة وتقدم الكرة المصرية".

 

وأوضح أحمد دياب: "نعد بوضع مكافأة كبيرة لبطل الدوري من الموسم المقبل، وكأس الرابطة هو أكبر مكافأة موجودة حاليا بين البطولات، بالإضافة إلى أنه يعفى الأندية من دفع اشتراكات بل يحصل كل نادٍ على 100 ألف جنيه للمشاركة".

 

وعن إنجازات الرابطة، قال: "استطاعت الرابطة إعادة الجمهور إلى المدرجات وتطوير البث التليفزيوني للوصول إلى صورة تليق بالكرة المصرية (hd) وكأس رابطة الأندية".

 

 

عماد متعب رابطة الأندية النادي الأهلي كأس الرابطة الجديد نادي بيراميدز أحمد دياب اتحاد الكرة اسلام الشاطر

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