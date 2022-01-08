بسبب الشبورة.. إصابة 5 أشخاص في حادثتين متفرقتين بالإسماعيلية

اصيب ٥ أشخاص في حادثتين منفرقتين بالإسماعيلية، اثر انعدام الرؤية بسبب انتشار الشبورة المائية بسماء المحافظة.



وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة رقم ا ر ق ٥٧٩٦ مع دراجة نارية رقم ط ه ن ٥٤٨٢ بالطريق بين منطقتي السابعة وارض الجمعيات.



كما اصيب ٣ أشخاص آخرين في حادث تصادم اخر بين سيارة ربع نقل ومقطورة بالمدخل الغربي لنفق تحيا مصر.

من جهته وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الاسعاف بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي موقع الحادثتين لنقل المصابين للي اقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.



علي الفور، تم نقل المصابين الي مجمع الإسماعيلية الطبي، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



في السياق ذاته، وجه اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، بإغلاق ٤ طرق رئيسية بسبب الشابورة المكثفة،

وحرصا على ارواح المواطنين.



جاء ذلك بالتنسيق بين الشبكة الوطنية وادارة مرور الاسماعيلية، حيث تم غلق كافة الطرق الرئيسية وهي محور ٣٠ يونيو، طريق بور سعيد الإسماعيلية، طريق القاهره الإسماعيلية، طريق القنطره شرق العريش الساحلي، المعديات و النفق بسبب الشبورة الكثيفة.

ووضعت الإدارة العامة للمرور بعض التحذيرات والتعليمات لسائقي المركبات أثناء القيادة في الضباب المائي حفاظاً على سلامتهم.



وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

حيث قدمت الإدارة العامة للمرور المركزي بعض النصائح للقيادة الآمنة في ظروف خاصة للقيادة في الضباب وهي :

1- عدم قيادة السيارة حتى تكون الرؤية جيدة ويجب تجنب سيارتك تمامًا.

2- التقيد بتعليمات رجل المرور. – خفف سرعتك قبل دخول الضباب.

4- قم بتشغيل جميع الأضواء في السيارة وتشغيل المصابيح الأمامية في الوضع المنخفض ، واستخدم مصابيح الضباب إن وجدت مرئية للآخرين وخاصة القادمين من الخلف.

6- افتح الزجاج الأمامي للسيارة لدرجة تمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب رؤية السائق. باستمرار.

9- استخدام البوق على فترات متقطعة حتى يشعر الآخرون بوجودك.

10- عدم الوقوف على الطريق المغطاة بضباب الماء لأي سبب من الأسباب.

11- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك. 12- السير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد … الخ. تدوس الأرضية تحسباً لكسر سيارة في المسلك الأيمن.

13- لا تعبر السيارة التي أمامك أثناء الضباب.

14- يكون الضباب غالبًا متقطعًا ومتحركًا ، لذا لا يجب تسريع المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تتفاجأ بدخولك منطقة الضباب أسرع مما ينبغي.

15- إذا كانت سيارتك محملة بمواد شديدة الاشتعال فلا تدخل منطقة الضباب وستبقى السيارة في مكان آمن بعيدًا عن الطريق. 16- في حالة تعطل السيارة ، يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق ، بعيدًا تمامًا عن نهر الطريق مع إضاءة جميع الأضواء ، وعدم الخروج من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.