عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا مجانا .. تعرف عليها

كأس أمم افريقيا
كأس أمم افريقيا

أعلنت القناة الجزائرية الأولى، عن نجاح التلفزيون الجزائري فى الحصول على حقوق بث مباريات  كأس أمم إفريقيا، التي ستقام بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل.

 

وشددت على أنه بإمكان عشاق الرياضة متابعة مباريات كان ٢٠٢١ مجانا، عبر شبكة ''التلفزيون الجزائري'' التي تبث عبر القمر الصناعي النايل سات على التردد التالي: 11680 عمودي 27500 ( 5/6 ).

 

وأكدت أن التلفزيون الجزائري حصل على موافقة الشركة المالكة لحقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا وأنه سيتم بث مباريات الخضر بالإضافة لمباريات النصف نهائي والنهائي وبعض المباريات الهامة.


 

وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون غدا الأحد على أن تستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل بمشاركة ٢٤ منتخبا فى القارة السمراء.


 

ويشارك منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ضمن المجموعة الرابعة ضمت منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.


 

فيما يشارك حامل اللقب منتخب الجزائر فى كان ٢٠٢١ إلى جانب عديد المنتخبات العربية.


 

مواعيد مباريات بطولة أمم أفريقيا

 

صدى البلد ينشر مواعيد مباريات بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون فى النسخة 33 كاملة.

الأحد 9 يناير

دور المجموعات

6:00 مساءً الكاميرون vs بوركينا فاسو

9:00 مساءً إثيوبيا vs الرأس الأخضر

الاثنين 10 يناير

3:00 مساءً السينغال زيمبابوي

6:00 مساءً المغرب vs غانا

6:00 مساءً غينيا vs مالاوي

9:00 مساءً جزر القمر vs الجابون

الثلاثاء 11 يناير

3:00 مساءً الجزائر vs سيراليون

6:00 مساءً نيجيريا vs مصر

9:00 مساءً السودان vs غينيا بيساو

الأربعاء 12 يناير 2022

3:00 مساءً تونس vs مالي

6:00 مساءً موريتانيا vs جامبيا

9:00 مساءً غينيا الإستوائية vs ساحل العاج

الخميس 13 يناير

6:00 مساءً الكاميرون vs اثيوبيا

9:00 مساءً الرأس الأخضر vs بوركينا فاسو

الجمعة 14 يناير

3:00 مساءً السينغال vs غينيا

6:00 مساءً مالاوي vs زيمبابوي

6:00 مساءً المغرب vs جزر القمر

9:00 مساءً الجابون vs غانا

السبت 15 يناير

6:00 مساءً نيجيريا vs السودان

9:00 مساءً غينيا بيساو vs مصر

الأحد 16 يناير

3:00 مساءً غامبيا vs مالي

6:00 مساءً ساحل العاج vs سيراليون

6:00 مساءً تونس vs موريتانيا

9:00 مساءً الجزائر vs غينيا الإستوائية

الإثنين 17 يناير

6:00 مساءً بوركينا فاسو vs إثيوبيا

6:00 مساءً الرأس الأخضر vs الكاميرون

الثلاثاء 18 يناير

6:00 مساءً مالاوي vs السنغال

6:00 مساءً زمبابوي vs غينيا

9:00 مساءً الجابون vs المغرب

9:00 مساءً غانا vs جزر القمر

الأربعاء 19 يناير

9:00 مساءً مصر vs السودان

9:00 مساءً غينيا بيساو vs نيجيريا

الخميس 20 يناير

7:00 مساءً ساحل العاج vs الجزائر

7:00 مساءً سيراليون vs غينيا الإستوائية

10:00 مساءً مالي vs موريتانيا

10:00 مساءً جامبيا vs تونس

الأحد 23 يناير

دور ال 16

6:00 مساءً يحدد لاحقاً

9:00 مساءً يحدد لاحقاً

الاثنين 24 يناير

6:00 مساءً يحدد لاحقاً

9:00 مساءً يحدد لاحقاً

الثلاثاء 25 يناير

6:00 مساءً يحدد لاحقاً

9:00 مساءً يحدد لاحقاً

الأربعاء 26 يناير

6:00 مساءً يحدد لاحقاً

9:00 مساءً يحدد لاحقاً

السبت 29 يناير

ربع النهائي

6:00 مساءً يحدد لاحقاً

9:00 م يحدد لاحقاً

الأحد 30 يناير

6:00 مساءً يحدد لاحقاً

9:00 مساءً يحدد لاحقاً

الأربعاء 2 فبراير

نصف النهائي

9:00 مساءً يحدد لاحقاً

الخميس 3 فبراير

9:00 مساءً يحدد لاحقاً

الأحد 6 فبراير

المركز الثالث

6:00 مساءً يحدد لاحقاً

النهائى

9:00 مساءً يحدد لاحقاً

التلفزيون الجزائري كاس امم افريقيا منتخب مصر كارلوس كيروش منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو منتخب الجزائر قناة مفتوحة

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة: لقب أمم إفريقيا هدف منتخب مصر وقرارات صارمة بعد البطولة

فرح العمدة.. كورونا تضرب معسكر منتخب مصر قبل السفر إلى أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

محمد صلاح فى المركز الـ 57 بقائمة أغلى لاعبي العالم

عماد متعب يحكى كواليس محاولة الوقيعة بينه والنادي الأهلي .. فيديو

رفض العمل مع أم كلثوم وزعلان من عمرو دياب .. تصريحات مثيرة لـ هانى شنودة

قناة مفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا مجانا .. تعرف عليها

الإسماعيلي يكشف حقيقة التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم المصرى البورسعيدى

هل يتحقق قيام الليل بركعة واحدة؟ وما حقيقة جلب صيامه للذرية الصالحة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

وفاة شقيق الحاج محمود العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

البلاص.. قطعة أساسية لحفظ الطعام لا يخلو منها مطبخ زمان| نوستالجيا

مالك الحزين تدفعه للمقدمة.. كيف حجز إبراهيم أصلان مقعدا وسط الكبار بالكيت كات؟

فيديو

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ