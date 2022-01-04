نشرة الرياضة| كارتيرون يهدد إدارة الزمالك.. وفاة مهاجم الأهلي السابق.. كيروش يضع برنامج تخسيس لـ ضياء السيد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة علي مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

مات مسموما.. وفاة مهاجم الأهلي السابق أوسو كونان

أعلنت وكالة الصحافة الإقليمية الإيفوارية، وفاة أوسو كونان لاعب النادي الأهلي السابق.

بيراميدز يسعى لخطف حارس الزمالك

أكد الاعلامي محمد شبانة أن إدارة بيراميدز فتحت خط المفاوضات مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد لتدعيم مركز حراسة المرمى.

الزمالك يعترض طريق الأهلي ويسعى لإفساد صفقتين

أكد الاعلامي محمد شبانة أن إدارة نادي الزمالك قررت الدخول في خط المفاوضات مع الثنائي أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي ومهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش لإفساد مفاوضات الأهلي معهما.

شبانة: الخطيب يصدم شركة الكرة ويقرر منفردا التجديد لموسيماني في هذ التوقيت

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتفق مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول على تجديد عقده عقب بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة ما بين ٣-١٢ فبراير المقبل.



كارتيرون يرسل 5 إنذارات لإدارة الزمالك في يوم واحد بسبب الراتب

أوضح الإعلامي محمد شبانة، أن مصدرًا داخل نادي الزمالك كشف عن مفاجأة فيما يتعلق بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن راتبه الخاص بشهر ديسمبر 2021 والذي لم يحصل عليه حتى الآن.



طاهر محمد طاهر ينضم إلى كهربا على لائحة استغناءات يناير

قال الإعلامي محمد شبانة، إن مسئولي النادي الأهلي بدأوا في فتح ملف الإعارات بالفريق الأول بعد فتح باب الانتقالات الشتوية في الفترة الحالية ويعاني أكثر من لاعب من الخروج من حسابات المدير الفني الجنوب إفريقي بيستو موسيماني خلال مواجهات الدوري.



كيروش يضع برنامجا غذائيا لتخسيس ضياء السيد قبل أمم إفريقيا

قال الإعلامي محمد شبانة، إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، اتفق مع ضياء السيد المدرب العام في الجهاز الفني المعاون، على تطبيق برنامج غذائي، لتقليل الوزن الزائد في الفترة الأخيرة.

تعرف على مكافأة كيروش حال الفوز بكأس الأمم الإفريقية

أكد الاعلامي محمد شبانة ، أن عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر ينص على تقاضيه مكافأة قدرها 200 ألف دولار حال نجاحه في التتويج ببطولة أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني.

موسيماني سيرحل خلال أيام .. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، سيرحل عن القلعة الحمراء خلال ايام.



وائل القباني: وقعت للأهلي قبل ما أسيب الزمالك وحصلت على 100 ألف جنيه

قال وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق أنه وقع للنادي الأهلي عام 2005، وهو فى نهاية تعاقده مع نادي الزمالك.

رضا عبد العال يكشف التشكيل الأمثل لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

كشف رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، عن أفضل طريقة لعب للمنتخب الوطني فى بطولة أمم أفريقيا المقرر لها فى الكاميرون.

أحمد دياب يكشف تفاصيل جديدة بشأن بطولة كأس الرابطة

قال أحمد دياب، رئيس رابطة أندية الدوري، إن ما تحقق على أرض الواقع من نجاحات بالدوري الممتاز هذا الموسم، ماكان ليتحقق لولا دعم ومساعدة الدولة للرابطة.