طفرة صحية فى البحر الأحمر .. أجهزة جديدة وتطوير مستشفيات وقوافل طبية

شهدت محافظة البحر الأحمر فى المجال الصحى إنجازات كبيرة خلال عام 2021م، أضافت إلى الخدمات الصحية المقدمة لاهالى البحر الأحمر ورفعت من مستواها مما كان له مردود ايجابي على المواطن ..

طفرة صحية فى البحر الأحمر

يقول الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ان المستشفيات العامة والمركزية والنوعية شهدت نشاط كبير خلال عام 2021م حيث تم استقبال عدد 705698مريض وتم الكشف علي عدد 452498 من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات.

طفرة صحية فى البحر الأحمر

وتم تقديم الخدمة الطبية بالاقسام الداخلية ل15986 وتم اجراء عدد 3637عملية مابين كبري وصغري وذات مهاره وتم اجراء عدد3386حالة ولادة طبيعية وقيصرية وتم إجراء15312جلسة علاج طبيعي لعدد 3540حالة وتم عمل اشعة عادية ل 50784حالة وتم عمل اشعة موجات فوق صوتية ل 14631حالة وتم عمل اشعة مقطعية ل 27670حالة ،كما تم اجراء رنين مغناطيسي ل 748حالة ،كما تم اجراء عدد اشعة ايكو على القلب ورسم قلب8747حالة،كماتم إجراء أشعة دوبلر ل2067حالة، كما تم إجراء أشعة ماموجرام لعدد 653 حالة، وذلك بالاضافة الي اجراء عدد 29022 جلسة غسيل كلوي موزعة الي ثلاث شرائح ايجابي فيروس C/B والسلبي منها لعدد 297مريض وتم استقبال 1258 طفل حديثي ولادة بالحضانات واستقبال 1999 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والاعصاب

طفرة صحية فى البحر الأحمر

استخراج 8494قرار علاج على نفقة الدولة

وتابع مرعى : تم استخراج 8494قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 20مليون جنية و عمل عدد 102قوافل طبية علاجية على مستوى مدن المحافظة لضمان وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

طفرة صحية فى البحر الأحمر

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم تطوير مستشفى حميات الغردقة وتجهيزها بأحدث التجهيزات وتطوير مستشفى الغردقة العام واستحداث قسم القسطرة القلبية وتطوير مبنى السكن الادارى للطاقم الطبى والمبنى الفندقى ، بجانب تطوير وحدة صحة الأسرة بالأحياء واعتمادها مركزاعطاء لقاح لفيروس كورونا، بجانب انشاء جديد لوحدة الحى الاول بمرسى علم تمهيدا الافتتاح بتكلفة 5مليون جنيه ورفع كفاءة وحدة صحة الميناء.

دعم مستشفى الغردقة العام

ودعم مستشفى الغردقة العام باحدث اجهزة رمد لعيادة وعمليات طب العيون بتكلفة 2 مليون جنيه بجانب دعم مستشفيات المحافظة بعدد 8 ماكينات غسيل كلوى جديدة دعما من صندوق تحيا مصر ضمن المبادرة الرئاسية (كلنا جنبك).

طفرة صحية فى البحر الأحمر

معمل تحليل PCR بسفاجا

وأوضح مرعى أنه تم تجهيز وافتتاح معمل تحليل PCR بسفاجا بتكلفة 2.3 مليون جنيه و نجاح فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فبراير2021 بنسبة102% ، بجانب بدء فاعليات اعطاء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا الجرعة الأولى خلال شهر مارس 2021.

طفرة صحية فى البحر الأحمر

وكشف وكيل وزارة الصحة عن تنفيذ قوافل طبية طبية بالتعاون مع كلية طب جامعة الأزهر وطب المنصورة وطب عين شمس وطب القاهرة بمستشفى الشلاتين ووحدتي حلايب وابو رماد وتوريد جهاز قسطرة قلبية بمستشفى الغردقة العام بقيمة 12 مليون جنيه وتوريد وتركيب خزان اكسجين بمستشفى رأس غارب بتكلفة 2 مليون جنيه مع تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى ضد فيروس كورونا المستجد خلال شهر إبريل 2021 و توريد جهاز اشعة مقطعية لمستشفى سفاجا بقيمة 5 مليون جنيه دعما من وزارة الصحة و توريد جهاز اشعة مقطعية لمستشفى حميات الغردقة بقيمة 5 مليون جنيه دعما من وزارة الصحة ودعم مستشفيات المحافظة بعدد 150 سرير للاقسام الداخلية وعدد 13 سرير رعاية مركزة بمشتملاتهم بتكلفة تقديرية 2.5 مليون جنيه ودعم مستشفيات المحافظة بعدد 150 اسطوانة اكسجين و تزويد مستشفى الغردقة العام بعدد 2 جهاز تنفس صناعى بقيمة 850 الف جنيه و توريد 30 مكثف اكسجين بقيمة 600 الف جنيه لمستشفيات المحافظة ،ودعم مستشفيات المحافظة بعدد 4 أجهزة أشعة متنقلة بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه، و توريد عدد 15 كرسى لمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى سفاجا بمبلغ 300 الف جنيه ، كما تم دعم مستشفى الغردقة العام بجهاز سى أرم وعدد 10 اجهزة مونيتور للعناية المركزة بتكلفة تقديرية 3 مليون جنيه ودعم مستشفى الغردقة العام بعدد 2 محضن أطفال لرفع كفاءة الحضانات ، وتم دعم مستشفيات حميات الغردقة والغردقة العام والشلاتين باجهزة علاج طبيعى بتكلفة مليون جنية و تجهيز 4 أقسام جديدة للعلاج الطبيعى بالمحافظة بمستشفيات حميات الغردقة والغردقة العام والشلاتين ، وتم تشغيل المنظار الجراحى بمستشفى الغردقة العام والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة 104.5% بفاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ديسمبر2021