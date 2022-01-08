ميدو يطالب بوجود اثنين مدربين حراس مرمى في المنتخب الوطني والأندية.. شاهد

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب السابق ، أن يكون هناك 2 مدربين حراس مرمى في المنتخب الوطني والأندية القادرة.

وكت ميدو عبر حسابة بموقع "تويتر": “هناك أندية كثيرة في أوروبا عندهم ٢ مدربين حراس مرمى واحد منهم مسؤول بشكل اكبر عن تحليل المنافس والتكتيك الخاص بكل مباراة بالنسبة للحارس والاخر يبذل مجهود اكبر في الحصص التدريبية”.

وتابع ميدو: “أطالب بأن يكون هناك دائما ٢ مدربين حراس مرمى في المنتخب الوطني والأندية القادرة على ذلك!! واحد شاب وواحد عنده خبره كبيره كمدرب..نقطه مهمة جدا في توزيع الادوار خلال التدريبات..مهمة مدرب حراس المرمى شاقة فيجب ان يسدد حوالي ٢٠٠ تسديدة في التدريب الواحد”.

ويذكر أن وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة لـ جماهير الفريق عقب كثرة أزمات الفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد ميدو في تصريحات خلال مداخله هانفيه لبرنامج “ زملكاوي ” أن الزمالك حاليا يمر باصعب فتراته عبر تاريخه مشددا انه علي درايه بكافه ازمات الفريق والعقود .

وأضاف أن أبناء الزمالك يجب أن يساندوا الفريق لأنه في حال لم يحدث سيضيع النادي والفريق مشددا أن الجماهير ايضا يجب أن تدعم الفريق .

وتابع أن أي لاعب يرغب في الرحيل يجب أن يتم الإعلان عن الأمر أمام الجمهور والجميع مشددا أن أي لاعب رحل عن الزمالك، نعم قد ربح المال لكن أين الجماهيرية والنجومية".