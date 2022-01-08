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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تتسلم شهادة اعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من جودة التعليم

صورة من حفل استلام
صورة من حفل استلام الشهادة

نظمت كلية الطب بالقوات المسلحة إحتفالية تسليم شهادة إعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

بدأت مراسم الإحتفال بكلمة مدير كلية الطب بالقوات المسلحة إستعرض خلالها الدعم الدائم والمستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية من خلال إتباع أنسب الطرق فى تطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية لضمان جودة التعليم بما يساهم فى تطوير المنظومة الطبية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

من جانبها أكدت الأستاذة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد على إستمرار التعاون المثمر والبناء مع المراكز الطبية والتعليمية داخل القوات المسلحة  وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية للوصول بكلية الطب للقوات المسلحة إلى المستوى الذى يليق بها وبتجربتها الرائدة.

وفى نهاية الإحتفال تم منح شهادة إعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لكلية الطب بالقوات المسلحة.  

يأتى ذلك تتويجاً لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية وتشجيع الجهود العلمية والبحثية لتخريج كوادر طبية متوافقة مع أحدث المعايير الطبية العالمية، كما يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بالمنظومة الطبية بمصر.

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