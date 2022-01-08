يخدم 9 قرى.. محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحى بقوص

تفقد اللواء اشرف الداودى ، محافظ قنا ، سير العمل بخطوط طرد ومحطة رفع صرف صحي قرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، فى إطار متابعته الدورية للمشروعات التي يجري تنفيذها ضمن أعمال المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصرى.



رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ والدكتور علاء شاكر ، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، و شاذلي البرنس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



أوضح محافظ قنا ، بأن توسعات مشروع الصرف الصحي بمركز قوص تخدم ٩ قري هى "حجازة قبلى - حجازة بحرى - شنهور - الكلالسة - المسيد - المعري - المخزن - عباسة - الخرانقة" ،كما يجري حاليا الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثالثة من توسعات محطة معالجة مشروع الصرف الصحي بمركز قوص بطاقة ٢٤ الف م٣ / يوم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف الداودى، أن الفترة القادمة سوف تشهد تغير جذري على المستويين الكمى والكيفى في جودة الخدمات المقدمة وهو ما يوكده حجم الأعمال التي يجري تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف القطاعات الخدمية.



وأشار محافظ قنا ، إلى أن المشروع ضمن حياة كريمة التى تعد الثوب الجديد للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

مشروعات حياة كريمة بقنا

مشروعات حياة كريمة بقنا

مشروعات حياة كريمة بقنا

مشروعات حياة كريمة بقنا