وزير الشباب: العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية للبلاد

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن العاصمة الإدارية الجديدة، تعد واحدةً من المشروعات القومية الكبري التي تشهدها الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثل نقلة حضارية للبلاد في ضوء الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الشباب اليوم، السبت، مع عدد من قيادات الوزارة بديوان الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، في ضوء الاستعداد للانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية الجديدة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واطلع الوزير - خلال الاجتماع - على التجهيزات المتوفرة حتى الآن داخل مبنى الوزارة، وأماكن توزيع القيادات وموظفي الوزارة بالمقر الجديد، وآخر التطورات المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية، إضافة إلى التعرف على الملف المتعلق بتدريب العاملين على نظم الإدارة الحديثة والتدريب الرقمي.

وقام الوزير بجولة داخل أروقة مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية؛ لمتابعة التجهيزات المتوفرة على مستوى المكاتب الإدارية وتأثيثها استعداداً لانتقال الموظفين لمباشرة أعمالهم بالمقر الجديد خلال الفترة المقبلة.