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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب لعب الدومينو.. تأجيل قضية المتهم بقتل شاب فى القليوبية لـ13 مارس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية فى القليوبية برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة تأجيل نظر القضية رقم 29164 لسنة 2021 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 2726 لسنة 2021 كلي شمال بنها والخاصة بمقتل شاب على يد عاطل خلال لعب الدومينو بأحد المقاهى بالقرية، وذلك لجلسة 13 مارس المقبل.

كانت نيابة شمال بنها الكلية، قررت بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها إحالة "شهاب ع أ" 20 سنة إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لاتهامه بقتل "إبراهيم خ ف" 23 سنة بسبب "عشرة دومينو" خلال جلوسهم بمقهى ولعب "الدومينو" بقرية فرسيس دائرة المركز حيث طعن المتهم المجنى عليه بمطواة ما أسفر عن وفاته فى الحال.

كان شاب قد لقى مصرعه على يد آخر بعزبة الباشا التابعة لمركز بنها إثر نشوب مشاجرة بينهما أثناء الجلوس بالمقهى ولعب "الدومينو" بقرية فرسيس دائرة المركز حيث طعن المتهم المجنى عليه بمطواة، ما أسفر عن وفاته فى الحال.

وجرى ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بالطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان من رواد المقهى وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل المجنى عليه.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى بوصول "إبراهيم خ ف"، 23 سنة مصاب بجرح طعنى أسفل الصدر نتج عنه وفاته فى الحال.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه، من قرية الباشا، وبين "شهاب ع أ" 20 سنة بسبب خلاف أثناء لعب الدومينو، بأحد مقاهى قرية فرسيس تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بمطواة.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وكشفت أقوال شهود العيان أن المجنى عليه والمتهم كانا يلعبان الدومينو بالمقهى وفجأة طعن المتهم المجنى عليه فى الصدر مما أودى بحياته فى الحال.

القليوبية الطب الشرعى مستشفى بنها الجامعي تحريات المباحث محكمة الجنايات المختصة محكمة جنايات بنها

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