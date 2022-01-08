بدون إنجاز.. تاريخ كيروش في البطولات القارية

يستعد منتخب مصر، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها الكاميرون.

ويفتتح منتخب مصر، مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير الجاري.

ويأمل الشعب المصري في تحقيق الفراعنة اللقب الغائب منذ آخر تتويج عام 2010

وتعول الجماهير على نجمها الدولي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول لقيادة الفراعنة إلى منصة التتويج باللقب .

ويقود البرتغالي كارلوس كيروش منتخب مصر فنيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية وتأمل الجماهير في تحقيق اللقب الثامن والاستمرار في سيادة القارة السمراء .

ونعرض لكم تاريخ كيروش مع البطولات القارية :

تولي كيروش تدريب 4 منتخبات قبل منتخب مصر وهم البرتغال وجنوب افريقيا وايران وكولومبيا والإمارات

مسيرة كيروش الأطول كانت مع منتخب إيران ويعد المدير الفني الوحيد الذي نجح في قيادة بلاد فارس إلى نهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين

البرتغال

بداية كيروش كانت مع شباب منتخب البرتغال ونجح في تحقيق بطولة كأس العالم مرتين متتاليتين لنفس المرحلة وتولي بعدها تدريب المنتخب الاول الا انه فشل في تحقيق أي شئ وخرج من تصفيات بطولة كأس العالم 1994

بعدها تولي تدريب منتخب الامارات الا انه فشل في تحقيق أي إنجاز يذكر .

جنوب إفريقيا



في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2000، أسفرت القرعة عن وقوع جنوب إفريقيا في مجموعة تضم وليبيريا والكونغو وموريشيوس، وتأهلت جنوب إفريقيا إلى نهائيات امم افريقيا بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات .

في كأس الأمم الأفريقية 2002، ضمت مجموعة جنوب إفريقيا كلاُ من بوركينا فاسو والمغرب وغانا.

وتعادل منتخب جنوب أفريقيا مع بوركينا فاسو وغانا سلبيا في أول مباراتين، وحقق الفوز في المباراة الثالثة، بنتيجة 3-1 على المغرب، وصعدت إلى دور خروج المغلوب بفارق الأهداف عن غانا كمتصدر المجموعة.

خسر بعدها فريق كيروش 2-0 أمام مالي وتم إقصاؤه من البطولة.

كولومبيا

في 7 فبراير 2019، تولى كيروش منصب المدير الجديد لكولومبيا في عام 2019 بعقد مدته ثلاث سنوات.

في كوبا أمريكا 2019، احتل منتخب كولومبيا المركز الأول برصيد تسع نقاط كاملة، ضمنها الفوز 2-0 على الأرجنتين.

خرجت كولومبيا من تشيلي في دور الثمانية بركلات الترجيح.

كيروش مع منتخب ايران

تأهل منتخب إيران إلى نهائيات كأس آسيا 2015 لتواجه البحرين وقطر والإمارات في المجموعة الثالثة.

ونجح منتخب ايران في تحقيق الفوز على البحرين بنتيجة 2-0 ، وبعدها الفوز علي قطر بنتيجة هدف دون رد وبنفس النتيجة أمام الإمارات .

في ربع النهائي، خسر منتخب بلاد فارس أمام العراق بركلات الترجيح بعد مباراة دراماتيكية حيث طرد الحكم أحد لاعبي منتخب ايران ليكملو المباراة بـ 10 لاعبين ويسجلوا هدفين في الوقت الإضافي لتصبح النتيجة 3-3 .

في نهائيات بطولة كأس أمم آسيا وصل منتخب إيران تحت قيادة كيروش إلى نصف النهائي بعد الفوز على اليمن وفيتنام، وتعادل مع العراق، وتصدر أسود فارس المجموعة الرابعة

وفي دور الـ 16 حقق ايران الفوز على عمان بنتيجة 2-0

وفي ربع النهائي ضد الصين، فاز إيران بنتيجة 3-0 ، وخسر كيروش مباراة نصف النهائي أمام اليابان بنتيجة 3-0