أخبار التكنولوجيا.. تطبيق جديد لـ قياس ضغط الدم بكاميرا الهاتف واللاب توب.. 6 طرق فعالة لإصلاح اتصال هوت سبوت في آيفون

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

يعاني بعض مالكو هواتف آيفون من سرعة نفاذ بطارية الهاتف، بغض النظر عن مقدار شحنها، وهذا يعتبر من الأمور المزعجة للكثيرون خصوصا للذين يمضون وقتا طويلا خارج المنزل.

حظرت سويسرا على أفراد الجيش السويسري استخدام تطبيق واتساب WhatsApp، و تيليجرام Telegram، وسيجنال Signal وغيرها من تطبيقات المراسلة المشفرة، وفقا لتقارير Associated Press.

طرق معرفة فتح WhatsApp على جهاز أخر، ربما لا يعلم كثيرون أن هناك إمكانية لتشغيل حساب واتساب على جهاز ثان، حيث أتاحت مؤخرا خدمة المراسلة العالمية أحدث طرق معرفة فتح WhatsApp على جهاز أخر عبر ميزة تجريبية تسمح للمستخدمين تفعيل الحساب على 4 أجهزة متصلة.

تطبيق جديد لـ قياس "ضغط الدم" عبر كاميرا هاتف ذكى واللاب توب

أضافت منصة الصحة Binah.ai، ميزة مراقبة ضغط الدم إلى مجموعة الأدوات الصحية المتاحة عبر تطبيقها، والتي تتيح لمستخدميها قياس ضغط الدم عبر كاميرا مدمجة بهاتف ذكى أو كمبيوتر محمول.

مشكلة «غريبة» تواجه مالكي آيفون 13.. تجعل أجهزتهم لا تعمل بشكل جيد

شكا بعض مالكي هواتف آبل آيفون 13 من ظهور مشكلة جديدة بأجهزتهم الباهظة الثمن، تجعلها لا تعمل بشكل جيد عند إجراء المكالمات الهاتفية.

سعر ومواصفات Mi 11 Ultra.. مميزات أيقونة الفلاجشيب من شاومي

كشفت شركة شاومي Xiaomi، خلال شهر أبريل الماضي، عن هاتف ذكي متميز من فئة الفلاجشيب، وهو أحد أكثر هواتف 5G تطورا، مع أفضل الإمكانيات التي تضاهي الموجودة في بعض الهواتف الرائدة الحديثة.

كيفية مشاركة منشور على "فيسبوك" عبر جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي

يسمح فيسبوك Facebook، للأشخاص بالتواصل مع العائلة والأصدقاء والأحباء من خلال وسائل الاتصال المختلفة، ففي بعض الأحيان، يمكنهم مشاركة أحدث القصص والمشاركات وحتى مقاطع الفيديو الخاصة بالآخرين التي تظهر على موجز أخبار الشبكة الاجتماعية.

انتشرت العديد من الشائعات أن شركة شاومي Xiaomi، تعمل بوتيرة سريعة على تطوير سلسلة Xiaomi Mix 5، والتي من المقرر أن تعلن عنها عملاقة التقنية الصينية ما بين شهر فبراير أو مارس المقبلين.

لو عطلانة.. 6 طرق فعالة لإصلاح اتصال "الهوت سبوت" بهواتف آيفون

تساعدك نقطة الاتصال الشخصية بهواتف آيفون أو ما تعرف بـ"الهوت سبوت"، على مشاركة الاتصال الخلوي بهاتفك مع الكمبيوتر المحمول والأجهزة الأخرى للاتصال بالإنترنت، عندما تتواجد في مكان لا تتوفر فيه شبكة اتصال لاسلكية واي فاي WiFi.