مضاد للرصاص.. "كافيار" تطلق إصدارا جديدا من آيفون 13 برو| فيديو وصور

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية الفاخرة وتطعيمها بالذهب والألماس، عن إصدار خاص من هاتف آبل الذكي آيفون 13 برو بتصميم قوى بما يكفي لتحمل رصاصتين متتاليتين.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تمتاز إصدارات شركة "كافيار" المحدودة الجديدة والذي يطلق عليه اسم Stealth 2.0 iPhone 13 Pro، بتصميم قوى مع طبقة من الدروع المضادة للرصاص.

كافيار تكشف عن إصدار آيفون 13 مضاد للرصاص بدون كاميرات



وتفتقر طرازات شركة كافيار Stealth 2.0 iPhone 13 Pro و Pro Max، إلى إعدادات الكاميرا، حيث يمكن لموظفي الشركات والحكومة العاملين في مناطق حساسة استخدامها في الأماكن التي يحظر فيها استخدام الكاميرات.

هاتف Stealth 2.0 iPhone 13 Pro من كافيار



ويأتي الإصدار الخاص Stealth 2.0 من هاتف آيفون 13 برو وPro Max بتصميم أنيق، تم تصنيع مع طبقة من درع BR-2 من الفئة 2 المضاد للرصاص تم إنشاؤه بواسطة شركة NPO TCIT، وهي علامة تجارية متخصصة في صناعة المركبات المدرعة والطائرات الهليكوبتر القتالية.

وصممت شركة كافيار أيضا، نسخة من Stealth 2.0 iPhone 13 مصنوعة من التيتانيوم المقوى والذي يتم الترويج له أيضا على أنه مصنع من معدن قادر على تحمل طلقة مسدس، ولكن يملك هذا الإصدار جميع مستشعرات الكاميرا الأربعة، مع لوحة الخلفية محفورة بالليزر مع نقش رأسي مع طلاء أسود قوي بأسلوب الكاكي مع شعار Caviar.

هاتف Stealth 2.0 iPhone 13 Pro من كافيار



وعلى غرار طرازات سلسلة Stealth السابقة، سيقتصر إنتاج كافيار من النسخ المضادة إلى 99 وحدة فقط، ويمكنك الاختيار بين iPhone 13 Pro أو Pro Max بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويباع إصدار Stealth 2.0 iPhone 13 Pro من كافيار بدون كاميرات، مقابل سعر حوالي 6370 دولار أمريكي (أي ما يزيد عن 100 ألف جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر طراز 13 Pro Max بسعة تخزين 1 تيرابايت 7980 دولار (أي ما يزيد عن 125 جنيه مصري).

وبينما يبلغ سعر إصدار Stealth 2.0 iPhone 13 Pro مع وجود إعدادات الكاميرا، مقابل سعر 6290 دولار أمريكي (أي ما يزيد عن 98 ألف جنيه مصري).

ويشار إلى أن العلامة التجارية الفاخرة أطلقت خلال العام الماضي، إصدارات معدلة من سلسلة آيفون 12 أزالت منها جميع إعدادات الكاميرا الخلفية والأمامية، وقامت كافيار بتصنيعها من أجل المستخدمين المهتمين بالخصوصية مثل موظفي الشركات والحكومة العاملين في مناطق حساسة، وبالرغم من تعطيل كاميرا السلفي في المقدمة، زودت الشركة الروسية إصدارتها المحدودة بكاميرا TrueDepth بالأشعة تحت الحمراء، والتي تقوم بوظيفة الغاء القفل بنظام التعرف على الوجه “ Face ID”.