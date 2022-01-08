من فئة الـ SUV .. 5 سيارات موديل 2022 في السوق الكويتي|صور

تمكنت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ان تحتل مكانة متميزة وسط موديلات 2022، حيث يضم السوق الكويتي نخبة من هذه الاصدارات، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات SUV داخل السوق الكويتي لموديلات 2022.

1 - فورد فليكس موديل 2022

تحتوي السيارة فورد فليكس موديل 2022 على محرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 290 حصانا، وعزم اقصى للدوران 345 نيوتن/متر، وناقل حركة اوتوماتيكي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 9.5 ثانية.

كما تضم السيارة فورد فليكس موديل 2022 قدرات اعلى تجهيز من محرك 6 سلندر ايضا ولكن بقوة قدرها 365 حصانا، وعزم دوران 474 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، ومن خلال تلك الامكانيات تنطلق السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في غضون 8.5 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة فورد فليكس موديل 2022 داخل السوق الكويتي من 8 الاف دينار حتى 13.500 دينار.

2 - شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة 149 حصانا، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي CVT، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما حصلت السيارة على قياسات هيكلية بلغت 4.655 متر للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1.835 متر، و 1.760 متر للارتفاع.

ويتراوح سعر السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بين 4.700 حتى 5.900 دينار كويتي.

3 – فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

تستمد فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 قوتها من محرك 1400 سي سي تيربو رباعي الاسطوانات، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 9.2 ثانية.

بالاضافة إلى محرك اخر للفئات الاعلى تجهيزًا بقوة 180 حصانا، 2000 سي سي، مع عزم دوران يبلغ 320 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 208 كم/ساعة، بينما تستمد تلك النسخة اوامر التسارع من علبة تروس اوتوماتيكية جر كلي، قادر على التسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 7.7 ثانية فقط.

وتبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 من 8.500 دينار إلى 11.900 دينار كويتي.

4 - سانج يونج كوراندو موديل 2022

تضم السيارة سانج يونج كوراندو موديل 2022 شبك امامي مطلي بالكروم، وحساسات ركن، مع كاميرا خلفية ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى جنوط رياضية ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.675 متر.

وزودت السيارة سانج يونج كوراندو موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يتمنك من انتاج قوة 163 حصانا، وعزم دوران 280 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي، بينما تتسارع السيارة من النقطة 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمينة تستغرق 10 ثواني.

ويبلغ سعر السيارة سانج يونج كوراندو موديل 2022 داخل السوق الكويتي بقيمة تتراوح بين 5.950 و 7 الاف دينار.

5 – جيلي كولراي موديل 2022

دعمت السيارة جيلي كولراي موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع حساسات ركن، وكاميرا خلفية، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة لعرض الوسائط، مع مقود حركة متعدد الوظائف.

وتعمل السيارة جيلي كولراي موديل 2022 عبر محرك 1500 سي سي، قادر على انتاج 177 حصانا، وعزم دوران يبلغ 255 نيوتن/متر، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4.330 متر، وبعرض يبلغ 1.795 متر، و 1.609 متر للارتفاع.

وتبدأ أسعار السيارة جيلي كولراي موديل 2022 من 4.950 حتى 5.900 دينار كويتي.