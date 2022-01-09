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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البقدونس والزنجبيل.. مشروبات لعلاج الإمساك للكبار والأطفال

الامساك
الامساك

يعاني الكثير من الاشخاص من الإمساك من وقت لآخر ، وقد يكون ذلك مزعجًا بشكل عام ، يحدث الإمساك العرضي عندما تنتقل الفضلات عبر الجهاز الهضمي ببطء شديد مما يجعلك تحتاج الي مشروبات لعلاج الإمساك  والتي يمكن ان تعتمد عليها مثل مشروب الشمر للتخلص من الإمساك ومشروب البقدونس للتخلص من الامساك.

فإن الطعام يمكن أن يتراكم ويصبح صلبًا وجافًا ، مما يجعل من الصعب تمرير البراز عندما تحتاج إلى الراحة ، هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تجعل الأشياء تتحرك مرة أخرى ، ونقدم لكم ‎مشروبات لعلاج الإمساك للكبار والأطفال. 

أطعمة تساعد على التخلص من الإمساك

يزداد في الشتاء.. طرق طبيعية لعلاج الإمساك المزمن

‎مشروبات لعلاج الإمساك


إذا قررت تجربة شرب مشروبات لعلاج  الإمساك ، ضع في اعتبارك أن كمية صغيرة من العصير قد تكون كل ما تحتاجه.

حيث يوصي البالغين بشرب نصف كوب كامل من العصير مرة واحدة يوميًا ، ويفضل أن يكون ذلك في الصباح.

بشكل عام ، اهدف إلى شرب ثمانية أكواب أو أكثر من السوائل يوميًا للمساعدة في الحفاظ على انتظامك.

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‎مشروبات لعلاج الإمساك

عصير البرقوق
المشروب الأكثر شيوعًا لتخفيف الإمساك هو عصير الخوخ حيث  يحتوي حوالي 2.6 جرام من الألياف هذا حوالي 10 بالمائة من احتياجاتك اليومية .

في حين أن الألياف قد تتجمع في البراز ، فإن السوربيتول الموجود في عصير البرقوق يساعد في تليينه ، مما يجعله أسهل في المرور. 

عصير الخوخ هو أيضا مصدر جيد من فيتامين C و الحديد .

تناول الخوخ المجفف أو الخوخ المجفف طريقة أخرى لدرء الإمساك. في الواقع، وقد اكدت دراسة  أن البرقوق يجب اعتباره علاجًا من الخط الأول عند التعامل مع الإمساك الخفيف إلى المتوسط.

 

عصير تفاح
قد يوفر لك عصير التفاح تأثير ملين لطيف للغاية غالبًا ما يوصى به للأطفال الذين يعانون من الإمساك لأنه يحتوي على نسبة عالية نسبيًا من الفركتوز إلى الجلوكوز ومحتوى السوربيتول.

ولكن لهذا السبب ، قد يسبب أيضًا عدم ارتياح معوي بجرعات كبيرة.

قد تعتقد أن تناول عصير التفاح قد يساعد في الإمساك ، لكن هذا ليس هو الحال يحتوي عصير التفاح على مستوى أعلى من البكتين مقارنة بعصير التفاح.

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عصير التفاح للامساك


‎مشروب الشمر للتخلص من الإمساك

‎ يعد مشروب الشمر للتخلص من الإمساك من افضل المشروبات حيث انها تعطي طعم ورائحة حلوة تشبه عرق السوس ويمكن ان يوضع الشمر  علي الخبز والحلويات والمشروبات المختلفة

في بعض أنحاء العالم ، يمضغ الناس بذور الشمر السادة أو المغطاة بالسكر بعد الوجبة مضغ بذور الشمر ويعتقد أن مساعدة الهضم و منع الغاز .

قد تساعد بذور الشمر في منع الغازات أو تقليلها بعدة طرق ونقدم لكي طريقة عمل ‎مشروب الشمر للتخلص من الإمساك

يحتوي بذور الشمر على تركيزات زيوت أعلى من نبات الشمر لهذا السبب ، ما عليك سوى استخدام ملعقة صغيرة إلى 1 ملعقة كبيرة (حوالي 2 إلى 6 جرام) من بذور الشمر الكاملة المجففة في معظم الوصفات.

إذا كنت تصنع الشاي ببذور الشمر ، فستحتاج فقط حوالي 1 ملعقة صغيرة. 

سحق أو اطحن بذور الشمر الكاملة قبل إضافتها إلى الطبخ أو الشاي هذا يساعد على إطلاق المزيد من الزيت والنكهة.
أضف بذور الشمر المحمصة إلى الأطباق لمنحها نكهة عرق السوس الحلوة.
اصنع شايًا بسيطًا عن طريق سحق ملعقة من بذور الشمر وسكب الماء الساخن عليها.
أضف ملعقة كبيرة من البذور إلى الخليط للمخبوزات.
يمكنك أيضًا تجربة المكمل من بذور الشمر متوفرة في شكل كبسولات وفقًا لإحدى الشركات المصنعة ، فإن الجرعة الموصى بها هي 3 كبسولات (480 ملليغرام) يوميًا.
يستخدم بعض الناس بذور الشمر لصنع ماء طبيعي للرضع الأكبر سنًا وقد يساعد هذا الماء في تخفيف أعراض الغازات أو المغص عند الرضع.

Saunf water benefits: Sip on fennel water to relieve constipation
‎مشروب الشمر للتخلص من الإمساك


‎مشروب البقدونس للتخلص من الإمساك

يستخدم الكثير من الاشخاص ‎مشروب البقدونس للتخلص من الإمساك حيث ان شرب السوائل الدافئة طريقة رائعة لإدخال المزيد من الماء إلى الجسم ، كما أن الحفاظ على ترطيب الجسم طريقة طبيعية قوية لتخفيف الإمساك.

الماء الزائد في البراز يجعله أكثر ليونة ويساعده على المرور بشكل أكثر سلاسة في الواقع ، انخفاض السوائل  من الإمساك وقد يؤدي دفء الشاي أيضًا إلى تحفيز الجهاز الهضمي وتخفيف الأعراض.

 وقد يعد‎مشروب البقدونس للتخلص من الإمساك هو الافضل علي الاطلاق لان البقدونس عشب شائع قد يساعد في اضطرابات الجهاز الهضمي.

كما أن الشاي الذي يحتوي على أوراق النبات أو بذوره قد يساعد في تخفيف الإمساك الخفيف.

تقليديا، يمضغ الناس الأوراق أو السيقان لمعالجة قضايا مثل رائحة الفم الكريهة و انتفاخ البطن 
 


‎مشروب البابونج للتخلص من مشكلات الجهاز الهضمي

كثير من الناس يفضلون شاي الأعشاب لخصائصه المهدئة والاسترخاء فقد قد تساعد بعض أنواع الشاي لعلاج الإمساك. 

ومع ذلك ، يمكن أن يكون شاي الأعشاب فعالاً وقد يكون افضلهم هو ‎مشروب البابونج للتخلص من مشكلات الجهاز الهضمي
البابونج هو عشب عطري مألوف يستخدم في الشاي لتأثيراته المهدئة على الجسم.

قد يساعد شرب كوب من شاي البابونج بعد الوجبات أو قرب نهاية اليوم على تهدئة عضلات الأمعاء وتسريع الوقت بين الوجبة وحركة الأمعاء.


‎مشروب الزنجبيل لعلاج الإمساك

عندما ينجم الإمساك عن سوء الهضم ، فهنا يكون ‎مشروب الزنجبيل لعلاج الإمساك احدي العلاجات الفعالة حيث يستخدم الكثير من الناس شاي الزنجبيل لتهدئة تهيج الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

يمكن أن يساعد ‎مشروب الزنجبيل لعلاج الإمساك وعلى الهضم بعد تناول وجبة دسمة قد يساعد شرب كوب أو كوبين كل يوم ، بعد الوجبات ، الجسم على معالجة الطعام وإنتاج حركات الأمعاء.

 

تتوفر العديد من الملينات التي تصرف بدون وصفة طبية ، ومعظمها فعال للغاية في علاج نوبات الإمساك العرضية.

يمكن للاستراتيجيات التالية أن تمنع تكرار الإمساك:

حافظ على رطوبتك. البقاء رطبًا ضروري لصحة الأمعاء الجيدة وعمل الجسم بشكل عام. يجب أن يشرب الأشخاص المصابون بالإمساك المتكرر أكثر من 8 أكواب يوميًا.
زيادة النشاط. يحفز النشاط البدني الجهاز الهضمي ويساعد في الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء.
الحد من التوتر. يمكن لتقنيات مثل اليوجا أو تمارين التنفس أو التأمل أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المرتبط بالتوتر.
تحسين نظامك الغذائي. غالبًا ما يساعد تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف ، بما في ذلك الخضروات والفواكه الكاملة الطازجة ، على تنظيم حركة الأمعاء.
 

المصادر healthline _ medicalnewstoday

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