بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر نجع حمادي

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بدء الموسم الـ ١٢٥ لعصر القصب بمصنع سكر نجع حمادى ، فى إطار بدء موسم كسر و توريد محصول القصب لمصانع السكر بقنا .
رافقه خلالها المهندس الظافر احمد توفيق رئيس مجلس إدارة مصنع سكر نجع حمادى، و النائب فتحى قنديل و النائبة رحاب الغول، عضوا مجلس النواب و المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، وأحمد السيد ، وكيل وزارة التموين، و عدد من رؤساء القطاعات بالمصنع و القيادات التنفيذية بالمحافظة .
استهل محافظ قنا ، زيارته للمصنع بمشاهدة فيلم تسجيلى حول نشأه صناعة السكر فى مصر وتاريخ تأسيس المصنع و مراحل إنتاج السكر ، و تطور الصناعة على مدار السنوات الماضية .
وأعرب محافظ قنا ، عن سعادته بالتواجد في هذه القلعة الصناعية، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالمصنع، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل و الإنتاج لتنمية هذه الصناعة، لا سيما و أن محافظة قنا تُنتج حوالى ٣٦٪ من إجمالى انتاج مصر من السكر .
و دعا محافظ قنا ، لمواصلة العمل و الإنتاج لأنهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر مكانتها التى تليق بها بين مصاف دول العالم و أن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب و الأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض و الآفات .
و أوضح المهندس الظافر أحمد ، بأن المصنع استعد لموسم العصير بتجهيز كل القطاعات و صيانة المعدات و الآلات ، كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التى تمر بقرى مركز نجع حمادى و تنتهى بمصنع السكر .
و أشار الظاهر ، إلى أن هذا الموسم يعد الموسم الـ ١٢٥ منذ انشاء المصنع عام ١٨٩٧ ، لافتا إلى أن المصنع شهد العديد من عمليات التطوير منذ ذلك التاريخ ، كما يجرى حالياً تنفيذ المزيد من أعمال التطوير بمختلف الأقسام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة الإنتاج .
و أضاف رئيس مجلس إدارة المصنع ، أنه تم التعاقد مع ١٦ ألف مزارع بمراكز " نجع حمادى - أبوتشت - فرشوط - الوقف" لتوريد أكثر من مليون و ٢٠٠ ألف طن قصب تُنتج حوالى ١٣٠ ألف طن سكر .