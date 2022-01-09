بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر نجع حمادي

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بدء الموسم الـ ١٢٥ لعصر القصب بمصنع سكر نجع حمادى ، فى إطار بدء موسم كسر و توريد محصول القصب لمصانع السكر بقنا .

رافقه خلالها المهندس الظافر احمد توفيق رئيس مجلس إدارة مصنع سكر نجع حمادى، و النائب فتحى قنديل و النائبة رحاب الغول، عضوا مجلس النواب و المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، وأحمد السيد ، وكيل وزارة التموين، و عدد من رؤساء القطاعات بالمصنع و القيادات التنفيذية بالمحافظة .



استهل محافظ قنا ، زيارته للمصنع بمشاهدة فيلم تسجيلى حول نشأه صناعة السكر فى مصر وتاريخ تأسيس المصنع و مراحل إنتاج السكر ، و تطور الصناعة على مدار السنوات الماضية .

وأعرب محافظ قنا ، عن سعادته بالتواجد في هذه القلعة الصناعية، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالمصنع، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل و الإنتاج لتنمية هذه الصناعة، لا سيما و أن محافظة قنا تُنتج حوالى ٣٦٪؜ من إجمالى انتاج مصر من السكر .

و دعا محافظ قنا ، لمواصلة العمل و الإنتاج لأنهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر مكانتها التى تليق بها بين مصاف دول العالم و أن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب و الأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض و الآفات .



و أوضح المهندس الظافر أحمد ، بأن المصنع استعد لموسم العصير بتجهيز كل القطاعات و صيانة المعدات و الآلات ، كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التى تمر بقرى مركز نجع حمادى و تنتهى بمصنع السكر .

و أشار الظاهر ، إلى أن هذا الموسم يعد الموسم الـ ١٢٥ منذ انشاء المصنع عام ١٨٩٧ ، لافتا إلى أن المصنع شهد العديد من عمليات التطوير منذ ذلك التاريخ ، كما يجرى حالياً تنفيذ المزيد من أعمال التطوير بمختلف الأقسام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة الإنتاج .

و أضاف رئيس مجلس إدارة المصنع ، أنه تم التعاقد مع ١٦ ألف مزارع بمراكز " نجع حمادى - أبوتشت - فرشوط - الوقف" لتوريد أكثر من مليون و ٢٠٠ ألف طن قصب تُنتج حوالى ١٣٠ ألف طن سكر .

موسم العصر بمصنع سكر نجع حمادى

موسم العصر بمصنع سكر نجع حمادى

موسم العصر بمصنع سكر نجع حمادى

موسم العصر بمصنع سكر نجع حمادى

موسم العصر بمصنع سكر نجع حمادى

موسم العصر بمصنع سكر نجع حمادى

موسم العصر بمصنع سكر نجع حمادى

موسم العصر بمصنع سكر نجع حمادى

موسم العصر بمصنع سكر نجع حمادى

موسم العصر بمصنع سكر نجع حمادى

موسم العصر بمصنع سكر نجع حمادى

موسم العصر بمصنع سكر نجع حمادى