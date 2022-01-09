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برلمان

الحبس 15 عامًا.. اقتراح برلماني لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني وجرائم الإنترنت

النائب ياسر الهضيبى
النائب ياسر الهضيبى ، عضو مجلس الشيوخ

تقدم الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يهدف لتغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها فى المجتمع، خاصة فى ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.

وقال الهضيبى:" لعل كثيرين تابعوا تعرض بعض الفتيات للابتزاز عبر السوشيال وميديا وشبكات الإنترنت، مما يستوجب أن نضع معايير جديدة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، خاصة وأن الواقعة الأخيرة تسببت في صدمة كبرى للرأى العام، ورغم أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت تضمن فرض عقوبة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه ، إلا أن الواقع العملی أثبت عدم ردع هذه العقوبة لمن يرتكب هذة الجريمة، وخير دليل على ذلك تكرار هذه الواقعة فى المجتمع".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاقترح يهدف لتعديل النص لكي تكون العقوبة الحبس 15 عاما، إذا تسببت الجريمة في فقدان شخص لحياته مثلما حدث في الواقعة الأخيرة لإحدي الفتيات، متابعا:" انتشار الجرائم الإلكترونية يتطلب تشديد عقوبات تلك الجرائم حتى لايتحول الإنترنت الى قنبلة موقوته في أيدي بعض المستخدمين له وايضا تفعيل هذا القانون.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن أسباب الابتزاز الإلكترونى تتمثل فى الرغبة فى الحصول على المال، الرغبة فى الإشباع الجنسى، الحصول على المنفعة بأى طريقة، التلذذ بتعذيب الضحايا، الدخول فى مغامرة، بالإضافة لعدم وجود تشريعات حاسمة ورادعة.

وناشد الهضيبى، الفتيات عدم قبول طلب صداقة من شخص غير معروف، عدم التحدث مع أشخاص غير معروفين،عدم الفضفضة والتحدث في الأسرار على السوشيال ميديا، عدم وضع الصور الشخصية على الفيسبوك،عدم فتح كاميرا الهاتف لاستخدامها في التحدث في مكالمات الفيديو، وذلك لتفادى عمليات الابتزاز، موكدا أن مشكلة الابتزاز تستوجب تغليظ العقوبة بالإضافة للتوعية المجتمعية.

تعديل قانون مكافحة جرائم الانترنت السوشيال ميديا الجرائم الإلكترونية الانترنت الإشباع الجنسى الإبتزاز الإلكتروني

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