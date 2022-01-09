تفاصيل ورش عمل منتدى شباب العالم وآخر الاستعدادات

تستمر الاستعدادات الخاصة بفعاليات منتدى شباب العالم فى دورته الرابعة المنعقدة ، فى الفترة من 10 يناير الى 13 يناير .
وانطلق ثاني أيام فعاليات الورش التحضيرية لفاعليات فعليات منتدى شباب العالم، وبلغ عددها 6 ورش والتى شارك بها عدد من شباب الأحزاب، وتنسيقية شباب الأحزاب.
حيث تقام 5ورش تحضيرية علي مدار اليوم وهي:
قاعة سيناء .. ورشة عمل كورونا والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030
قاعة الأقصر .. مستقبل افريقيا ما بعد الجائحة في ضوء أجندة 2063
قاعة أبو الهول ومكتبة الإسكندرية .. دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية
قاعة البحر الأحمر.. تعليم ما بعد الجائحة. مسارات التعافي
قاعة اسوان .. جائحة كورونا وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة
يتناول منتدى شباب العالم فى دورته الرابعة هذا العام ثلاثة محاور رئيسية، وهم السلام والتنمية والإبداع، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.
والجدير بالذكر ان منتدى شباب العالم ، قد تم عقده لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع. وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.
https://fb.watch/aqoyfbCXoj/