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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تعلن تعليمات مهمة للطلاب لاستيفاء أوراق تخرجهم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، تعليمات للطلاب؛ لاستيفاء كامل البيانات لتجنب أي أخطاء قد تعطل تخرجهم، منوها بأنه يرجى مراجعة قسم شئؤن الطلبة بالكلية؛ للتدقيق بشأن ما يلي:

_التزام الطالب بمحو امية 4 افراد. 

_التزام الطالب بعمل معادلة لمن لم يدرس اللغة الفرنسية في الثانوية العامة او الشهادات المعادلة .

_التزام الطالب باداء التربية العسكرية .

_التزام الطالب باداء المحكمة التدربية.

_التزام الطالب باداء الحاسب الالي.

_التزام الطالب بدفع المصروفات والرسوم الدراسية المقررة .

_التزام الطالب بالحصول علي التطعيم ضد فيروس كورنا .

جدير بالذكر أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جولة بكلية الحقوق لتقفد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول رافقه فيها الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، والدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى رمضان، رئيس قسم القانون العام، والدكتور أحمد ديهوم، مدير الشعبة الإنجليزية، والدكتور شريف العطافي، نائب مدير الشعبة الفرنسية.

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وأشاد الدكتور عبد الفتاح  سعود بحرص إدارة الكلية على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعى داخل اللجان والالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت سواء الطلاب أو المراقبين، وكذلك قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول للجان الامتحانات، والتعقيم  المستمر للجان والممرات قبل كل فترة امتحانية، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين والتأكد من تلقي اللقاح واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس نائب رئيس جامعة عين شمس

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