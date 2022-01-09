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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالدعاء له.. نيكول سابا تنعى وائل الإبراشي

نيكول سابا
نيكول سابا

نعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، الكاتب والإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض وتداعيات إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من عام.


وكتبت نيكول سابا، عبر حسابها علي تويتر "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الله يرحم الاعلامي الكبير ‎#وائل_الابراشي ويصبّر عيلته".


وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام قبل الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومنذ وقتها وهو يواصل علاجه.


وكانت آخر تطورات الحالة الصحية أن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، قال إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في تحسن يوم بعد يوم وتحسن جيد وملحوظ، والجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية واللقاحات لأنها طوق النجاة في العالم اجمع من الصابة بكورونا.

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم "، أن المتحور الجديد من كورونا تم الإعلان عنه يوم 24 نوفمبر، مؤكدا أن التحور جاء نتيجة إصابة شخص به يعاني من نقص مناعة مكتسبة .

اوضح حسام حسني ، إن الدولة المصرية قامت بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها منع الطيران مع دول اكتشاف المتحور الجديد وطريقة معرفة المتحور تكون عن طريق المسحة .

 

الفنانة نيكول سابا تنعي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض حالة الصحية إصابته بفيروس كورونا الاعلامي وائل الابراشى

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