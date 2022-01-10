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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: أرفض مقارنتي بمانويل جوزيه.. ومن انا حتى اتحدث عن كارلوس كيروش

موسمياني
موسمياني

رفض بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقارنته بالمدير الفني السابق للفريق مانويل جوزيه، مؤكدًا أنه لا يزال مدرب صغير والثاني يملك تاريخ كبير.

وقال موسيماني في تصريحات عبر قناة mbc مصر:" لا يجب مقارنتي بمانويل جوزيه لآن تاريخه كبير وأنا مدرب صغير وهو مدرب عظيم، مثل مدير فني يأتي لتدريب مانشستر يونايتد وتقارنه مع اليكس فيرجسون".

وانتقل للحديث عن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، قائلا:" من أنا حتى اتحدث عن كيروش؟ فهو رجل تولي تدريب مانشستر وريال مدريد، ومن الممكن أن يكون حديث ودي بيننا حين يأتي ويسألني عن بعض اللاعبين وهذا ما حدث بالفعل حين سألني عن بعض لاعبي الأهلي".

وأضاف:" لا استحي من قول الحقيقة لكن هذا مبدأ الاحترام، ولا يجب الحديث عن طريقة لعبه لانه لا يتدخل في عملي، فهو له رؤية واسلوبه لو شعر أن مجدي أفشة غير مفيد فهذه وجهة نظره".

وتابع:" اذا كان كيورش يستخدم محمد شريف جناح وبالتأكيد له اسبابه رغم انني أشاركه كرأس حربة صريح، كل شخص يتحمل قراره الشخصي لسنا نتصارع مع بعضنا البعض، لكن هدفنا تحسين الكرة المصرية ودوري تسهيل مهمته".

وأكمل:" كنت محظوظ في مسيرتي حين كنت مع المنتخب الوطني ومتفهم طريقة إعداد المباريات والضغوط التي يواجهها مدرب المنتخب بسبب ضيق الوقت وفي النهاية الجماهير تنظر إلى النتائج فقط، لا يمكن التعليق على عمل كارلوس كيروش لانه لا يتحدث عن عملي".

وأتم تصريحاته: "لدي 9 لاعبين في منتحب مصر فكيف لا أشجع منتخب مصر فهؤلاء أولادي، اهتمامي ومصلحتي هنا ، لو كنت لا أشجع مصر فمن أشجع في كأس أفريقيا ؟!".

بيتسو موسيماني لنادى الأهلي مانويل جوزيه مانشستر يونايتد أليكس فيرجسون

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