مباريات اليوم الإثنين في كأس الأمم الأفريقية 2021.. والقنوات الناقلة

تستكمل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، مواجهاتها لليوم الثاني على التوالي اليوم الإثنين، بأربع مواجهات في الكاميرون، حيث تقام البطولة في الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل.

موعد مباريات اليوم الإثنين في كأس الأمم الإفريقية 2021.. والقنوات الناقلة

3:00 عصرًا: السنغال ضد زمبابوي - beIN Sports HD 1 Max

6:00 مساءً: المغرب ضد غانا - beIN Sports HD 1 Max

6:00 مساءً: غينيا ضد مالاوي - beIN Sports HD 2 Max

9:00 مساءً: جزر القمر ضد الجابون - beIN Sports HD 1 Max

وأقيم أمس الأحد، مباراتان في اليوم الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة في الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل.

افتتح المنتخب الكاميروني لكرة القدم فعاليات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها بلاده ، بفوز ثمين 2 / 1 على منتخب بوركينا فاسو أمس الأحد، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وتصدر المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) المجموعة مبكرا بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة بانتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة ، والتي أقيمت أمس أيضًا بين منتخبي إثيوبيا وكيب فيردي (الرأس الأخضر) .

واستهل منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) مشواره في المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بالكاميرون، بفوز ثمين 1 / صفر على نظيره الإثيوبي، أمس الأحد، لينعش آماله في الصعود للأدوار الإقصائية للبطولة.

وحصد منتخب كاب فيردي أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الكاميروني (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه 2 / 1 على منتخب بوركينا فاسو في وقت سابق أمس، بالجولة الأولى للمجموعة.

في المقابل، بقي منتخب إثيوبيا بلا رصيد من النقاط، ليحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة.