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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاته الأولى.. كيف أنهى الفنان هادي الجيار حياته في مسلسل الاختيار؟

الفنان هادي الجيار
الفنان هادي الجيار

تحل اليوم الإثنين 10 يناير، الذكرى الأولى لوفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا العام الماضي.

وكان أخر ظهور للفنان هادي الجيار في مسلسل “الاختيار 2 ” حيث تم عرض الحلقة بعد وفاته، وشهدت الحلقة ذاتها وفاة الشخصية التي يلعبها.

 

وفاة هادي الجيار في الاختيار2
قدم هادي الجيار في الاختيار2  شخصية  والد يوسف رفاعي، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد مكي، وهو ضابط عمليات انتقل إلى الأمن الوطني، وكان والده داعما له في عمله وحسه الوطني.

توفي هادي الجيار أو عم رفاعي في الحلقة  نتيجة إصابته بأزمة قلبية، وشهدت الأحداث صلاة الجنازة عليه في مسجد الشرطة ودفنه، وافتقاد ابنه وصديقه الوحيد عم عادل الذي يقوم بدوره الفنان  أحمد حلاوة له في باقي مشاهد الحلقة.

قال الفنان أحمد حلاوة إن الكل حزن وبكى عل الراحل هادي الجيار، موضحا: خلال تمثيل المشهد بعد وفاة هادي الجيار بالمسلسل مر أمامي تاريخ تعاوني معه.
 

وأضاف “أحمد حلاوة” خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الفنان هادي الجيار ظل مبتعد عن التمثيل لفترة بسبب مرضه ولكنه عاد من أجل مسلسل الاختيار.
 

وكشف عن أن الفنان الراحل هادي الجيار كان يشعر بأنه سيصاب بكورونا، قائلا: "قالي يا أحمد كورونا لو جاتلي مش هقوم منها".
 

وأوضح بعد حديثنا بأيام تفاجأت أنه يخبرني بأنه أصيب بكورونا.
 

الفنان هادي الجيار الاختيار لأختيار 2 وفاة هادي الجيار في الاختيار2 ازمة قلبية من مصر

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