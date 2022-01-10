العراق يضبط أحد المسافرين بحوزته أكثر من 900 مليون ليرة في مطار النجف

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الاثنين، عن ضبط مبلغ مالي كبير لدى مسافر قادم من لبنان.

ووفقا لوكالة "ناس" العراقية، أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، ضبط 910 ملايين ليرة لبنانية بحوزة احد المسافرين الأجانب في مطار النجف الاشرف الدولي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه: "بجهود استثنائية لكادر جمرك مطار النجف تم ضبط مبلغ و قدره (٩١٠,٠٠٠,٠٠٠ ) تسعمائة و عشرة مليون ليرة لبنانية عند احد المسافرين الأجانب قادماً من لبنان، لمخالفته تعليمات البنك المركزي العراقي".

وأضاف البيان "تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالف".

ويتراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بين 30500 و30550 ليرة لكل دولار.

كان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي قد أعلن أن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار.

وأعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وبات الحد الأدنى للأجور أقل من 23 دولارًا، بينما تواصل أسعار الوقود، والعديد من السلع الأساسية، التي لم تعد مدعومة من قبل السلطات، قفزتها في السوق المحلي.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.

