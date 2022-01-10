التموين : إنشاء صومعتين بالمنيا وبني سويف بـ 180 مليون جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إنشاء صومعتين الأولى في مركز ملوي بمحافظة المنيا بسعة تخزينية تبلغ 30 ألف طن والثانية في مركز الواسطي بمحافظة بني سويف بسعة تخزينية تبلغ 30 ألف طن بتكلفة كلية تبلغ نحو180 مليون جنيه .

وقال اللواء أسامة سنجق رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى ، أن الوزارة تتبني خطة لزيادة السعات التخزينية للحفاظ على جودة القمح لإنتاج الخبز المدعم، وتقليل الهادر.

وأوضح ان الشركة تمتلك حاليا 4 صوامع بسعة تخزينية تبلغ 120 الف طن بمحافظات(الفيوم-بني سويف-المنيا- اسيوط) ومع الانتهاء من انشاء الصومعتين خلال عامين ستزيد السعات التخزينية لتبلغ 180 ألف طن.

وأضاف لدينا شون بطاقات تخزينية 60 ألف طن ،ونخطط خلال العام المقبل انشاء 3 بناكر في المنيا وفي الفيوم وفي بني سويف بسعات تخزينية كلية تصل إلى 75 الف طن بتكلفة اجمالية تصل 9 ملايين جنيه.



وأشار إلى أن الشركة تستهدف خلال موسم توريد القمح المقبل رفع السعات التخزينية لتبلغ 170 الف طن مقارنة بنحو 120 الف طن في موسم 2021 من خلال زيادة السعات التخزينية لبعض الشون.

من جانبه قال بكر حسن الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن مصر الوسطى ، ان الشركة تمتلك 9 مطاحن في 4 محافظات (2 بمحافظة الفيوم ،2 في محافظة بني سويف،و2 في محافظة اسيوط،3 بمحافظة المنيا) بإجمالي طاقة طحن بلغت 2501 طن يوم، وشهدت بعض المطاحن عمليات تطوير لرفع طاقة الطحن كمطحن تبارك ببني سويف الذى تم زيادة طاقته لتبلغ660 طن طحن يوم بتكلفة لا تتعدى المليون وربع جنيه ،بالاضافة الى مطحن بني مزار الذى تم رفع طاقة الطحن من 375 طن الى 660 طن طحن يوم، ومطحن سلندرات اسيوط تم زيادة طاقة الطحن من 200 طن الى 360 طن بتكلفة لا تتجاوز 600 ألف جنيه،لافتا الى الهدف من تطوير المطاحن ليس فقط زيادة الطاقة الانتاجية بل زيادة الكفاءة لرغيف خبز مناسب مما ينعكس على حياة المواطن.

وأضاف نعمل حاليا على رفع طاقة مطحني بوهلر الفيوم و سيلندرات اسيوط لتبلغ 660 طن طحن يوم.

من جانب اخر أشار إلى أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة إقامة مشروع سكني في منطقة نابق بمحافظة بني سويف على مساحة 800 متر لانشاء 50 وحدة سكنية وادارية بالإضافة الى المحلات موضحا أنه مدة تنفيذ المشروع تتراوح من 12 الى 15 شهرا بتكلفة استثمارية تبلغ 20 مليون جنيه ، كما تسعى الشركة إلى انشاء مول تجاري بمحافظة اسيوط يتضمن شقق ادارية بتكلفة استثمارية لن تقل عن 18 مليون جنيه .

واضاف نستهدف انشاء مشروع سكني في نابق في بني سويف على مساحة 800 متر لانشاء 50 وحدة سكنية وادارية بالإضافة اراضي محلات