عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شاهد.. مصانع السكر بأسوان تبدأ في استقبال محصول القصب

صدى البلد

بدأت مصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال محصول قصب السكر من المزارعين.

"التموين": إنشاء صومعة قمح بمدينة طيبة في الأقصر بسعة 30 ألف طن

التموين: استلام 200 ألف طن قصب سكر من المزارعين حتى الآن


و أعلن عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف خلال موسم توريد قصب السكر 2022( يبدأ في 28 ديسمبرحتى نهاية إبريل) توريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر من خلال 8 مصانع التابعة للشركة، حيث تصل كمية القصب المستهدف عصرها يوميا لنحو 70.7 ألف طن خلال 753 يوما.

 

وأضاف في تصريحات له اليوم ، أنه من المستهدف توريد لمصنع كوم أمبو نحو 1.930 مليون طن قصب لإنتاج 202.264 ألف طن سكر، بمعدل نحو عصر يومي يصل الى 14.700 ألف طن يوميا خلال 131 يوم تشغيل، فيما نستهدف توريد 1.140 مليون طن قصب لمصنع “إدفو”، وذلك لإنتاج 125.058 ألف طن سكر بمعدل عصر يومي يبلغ 10.200 ألف طن يوميا من خلال 112 يوم عمل.

 

مصانع السكر القابضة للصناعات الغذائية التموين وزارة التموين شركة السكر شركة السكر والصناعات التكاملية

ترشيحاتنا

مصر تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة في بناء جمهوريتها الجديدة

عودة حركة "السكة الحديد" على خط منوف عقب السيطرة على حريق بجرار قطار

وزير النقل يتابع تنفيذ مونوريل العاصمة واللمسات النهائية لمشروع القطار الكهربائى.. صور

الكهرباء قضية أمن قومي| مصر تحقق المعجزة خلال 7 سنوات وتصدر الطاقة للعالم

مدير الإدارة يتحدث لـ"صدى البلد" من منتدى الشباب: حياة كريمة وفرت مشاركة سياسية حقيقية للمواطنين

إخماد حريق بفيلا سهير رمزي في الشيخ زايد.. والتحريات: بسبب المدفأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

انقلاب سيارة نقل وتفحمها على الدائري الأوسطي بحلوان | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

6 قتلى و20 مفقودا.. شاهد.. لحظة سقوط صخرة ضخمة على زورق سياح

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك – 5" بالسعودية

فيديو

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

سهر الصايغ وأحمد عز وياسمين صبري.. غضب الفنانين بسبب حساباتهم الـ fake

وفاة تهاني الجبالي بفيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن أول قاضية في مصر "فيديو"

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك – 5" بالسعودية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ