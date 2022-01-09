شاهد.. مصانع السكر بأسوان تبدأ في استقبال محصول القصب

بدأت مصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال محصول قصب السكر من المزارعين.



و أعلن عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف خلال موسم توريد قصب السكر 2022( يبدأ في 28 ديسمبرحتى نهاية إبريل) توريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر من خلال 8 مصانع التابعة للشركة، حيث تصل كمية القصب المستهدف عصرها يوميا لنحو 70.7 ألف طن خلال 753 يوما.

وأضاف في تصريحات له اليوم ، أنه من المستهدف توريد لمصنع كوم أمبو نحو 1.930 مليون طن قصب لإنتاج 202.264 ألف طن سكر، بمعدل نحو عصر يومي يصل الى 14.700 ألف طن يوميا خلال 131 يوم تشغيل، فيما نستهدف توريد 1.140 مليون طن قصب لمصنع “إدفو”، وذلك لإنتاج 125.058 ألف طن سكر بمعدل عصر يومي يبلغ 10.200 ألف طن يوميا من خلال 112 يوم عمل.