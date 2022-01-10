كان مذهلا.. الخارجية الروسية تكشف عن تفاصيل الاجتماع التمهيدي مع الولايات المتحدة

وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الاجتماع التمهيدي للمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة التي تنطلق غدا في جنيف بـ"المذهل والصعب والعملي".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال ريابكوف، في تصريح صحفي أدلى به عقب الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين مساء أمس الأحد على شكل غداء عمل: "كان مذهلا. المحادثة كانت صعبة، لا يمكن أن تكون سهلة. وجرت بشكل عملي عموما. أعتقد أننا لن نهدر الوقت غدا... لا أفقد أبدا التفاؤل وأنطلق دائما منه".

وانطلقت محادثات بين روسيا والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بشأن الضمانات الأمنية في جنيف، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.

وتبدأ المحادثات بين الدبلوماسيين الأمريكيين والروس في جنيف بعد مواجهة استمرت أسابيع بشأن نشر روسيا قوات بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.

ويرأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، فيما ترأس الوفد الأمريكي نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان.

وقد أعربت روسيا عن قلقها وعدم شعورها بتفاؤل قبيل المباحثات التي بدأت مع الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف اليوم الأحد، بشأن التوترات المتصاعدة حول أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، أن موسكو "تشعر بخيبة أمل" من إشارات واشنطن وبروكسل عشية المحادثات في جنيف، إذ أن الولايات المتحدة تصر على أن تقدم روسيا تنازلات أحادية الجانب.

ونقلت "انترفاكس" عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو ليست متفائلة بدخول المحادثات.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجى ريابكوف إنه لا يستبعد أن يقتصر الحوار مع الولايات المتحدة في جنيف حول الضمانات الأمنية على اجتماع واحد، ما لم تظهر الولايات المتحدة رغبة في مناقشة مخاوف موسكو.

وأكد ريابكوف أن توقعات بلاده بشأن المحادثات الروسية - الأمريكية بجنيف واقعية، وأن موسكو ليست متفائلة بعد سماع تصريحات واشنطن وبروكسل الأخيرة.

وشدد على أن النهج الأحادي من جانب الولايات المتحدة والناتو لا يمكن أن يكون أساسا للنقاشات حول الضمانات الأمنية.

