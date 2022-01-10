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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن أسوأ تهديد لأمن أمريكا والناتو

أمريكا والناتو
أمريكا والناتو

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي “الناتو” قد يواجهان أسوأ تهديدًا لوضعهما الأمني إذا لم يبديا مرونة تجاه الحوار مع موسكو حول الضمانات الأمنية، وفقًا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز عربية”.

وأضاف ريابكوف، أن روسيا تستبعد الخروج بحوار مثمر مع أمريكا حول الضمانات الأمنية بدون مراجعة قرار قمة الناتو حول مستقبل أوكرانيا.

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ريابكوف: موسكو تختبر قدرة واشنطن على اتخاذ قرارات مسئولة

وأكد أن موسكو التي تجري محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة بشأن الأمن الأوروبي، تسعى لاختبار قدرة واشنطن على اتخاذ قرارات مسئولة في هذا الوقت العصيب الذي يعيشه الأمن الأوروبي.

وجاءت تصريحات ريابكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" نوه فيها بصعوبة إجراء الولايات المتحدة محادثات ثنائية مع روسيا وذلك بسبب رهاب روسيا أو "روسو فوبيا"، لدى صف واسع من شركائها بحلف الناتو.

وقال ريابكوف عشية لقائه مع ممثل الولايات المتحدة في جنيف بشأن الضمانات الأمنية: "وفقًا لذلك، نهجنا مختلف، كوننا نود أولاً وقبل كل شيء التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة والتحقق من مدى قدرتها على اتخاذ قرارات مسئولة في اللحظة الحالية الصعبة، والمثيرة للقلق، من وجهة نظر الأمن الأوروبي".

وتستضيف جنيف يوم 10 يناير مفاوضات وراء الأبواب المغلقة بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.

ونشرت روسيا يوم 17 ديسمبر مشروعي اتفاقيتين، واحدة مع الولايات المتحدة، والأخرى مع حلف الناتو، تشملان بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم، وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه شرقا.

الولايات المتحدة الامريكية الناتو حلف شمال الأطلسي موسكو روسيا أوكرانيا

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