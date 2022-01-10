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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات صحية.. طريقة تحضير سلطة البنجر بالجبنة وعين الجمل

سلطة البنجر
سلطة البنجر

سلطة البنجر من الوجبات الخفيفة والصحية، ويمكن تقديمها للكثير من الأشخاص التي تفضل الحفاظ على وزنها وتناول الأكلات الصحية.

 

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وإليك طريقة تحضير سلطة البنجر بالخطوات

مقادير سلطة البنجر بالجبنة وعين الجمل

بنجر شرائح مسلوق 

جرجير 

بصل أحمر شرائح 

عصير ليمون 

زيت زيتون 

ملح 

رمان حب 

جبنة فيتا 

ذرة حلوة 

بقدونس مفروم 

عين جمل 

طريقة تحضير سلطة البنجر بالجبنة وعين الجمل

* في طبق التقديم يوضع الجرجير

* ثم الذرة و الرمان والبصل

* ثم يضاف البنجر وعين الجمل والبقدونس

* ثم تضاف قطع الجبنة الفيتا

للدريسنج:

* يخلط عصير الليمون مع الملح والفلفل وزيت الزيتون

* يضاف الدريسنج للسلطة

* وتقدم سلطة البنجر  باردة

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