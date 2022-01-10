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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 21 طن سمن مغشوش داخل مصنع ألبان في البحيرة

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المدير المسئول عن مصنع ألبان - ومقيم دائرة مركز شرطة المحمودية كائن بذات الناحية بمديرية أمن البحيرة لقيامه بتصنيع السمن البلدى الطبيعى مستخدماً خامات رديئة.

 و تبين من الفحص قيام المتهم بوضع مكسبات طعم ولون ورائحة وطرحها بالأسواق على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزته (21,337 طن سمن وزيوت نباتية خام منتج نهائى - عدد 2000 إستيكر - عدد 50 صفيحة فارغة - عدد 6 إسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها.

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ضبط 7691 شخصا لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات خلال 24 ساعة

"ضبط ١٣٠٠ طن فول داخل مخزن بالإسكندرية"

         
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجاري والاتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق ، بحوزته (1,300 طن من الفول الحصى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

 

“ضبط مصنع ينتج قطع غيار سيارات مغشوشة بالمنصورة"

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مراقبة الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية .

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد أصحاب المصانع بدائرة مركز شرطة المنصورة بإنتاج وتعبئة وتغليف قطع غيار السيارات ومركبات التوك توك "مقلدة ومغشوشة" وتحمل علامات تجارية "بخلاف الحقيقة" .. بقصد إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه ، وأمكن ضبط مالكه ، وبالتفتيش عثر بداخله على (284797 قطعة مستلزمات إنتاج – 68685 قطعة تحت التجهيز) جميعها مجهولة المصدر وتصنع من مواد رديئة غير مطابقة للمواصفات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

"ضبط 7463 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة"

 

واصلت اجهزة  وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (7463) شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7443) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (20) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (691) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (168) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (944) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

 

مصنع ألبان الداخلية وزارة الداخلية الجرائم التموينية مديرية امن البحيرة جرائم الغش التجارى

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