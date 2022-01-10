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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

دينا محمد حمزة: تجربة شخصية قادتني لفيلم “علاج طبيعي” وجائزة ساويرس.. خاص

المخرجة دينا محمد
المخرجة دينا محمد حمزة

أعربت المخرجة دينا محمد حمزة عن سعادتها بحصولها على جائزة ساويرس عن سيناريو فيلمها الجديد “علاج طبيعى”.

 

وقالت دينا محمد حمزة فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : إننى أعتبر هذه جائزة ساويرس دفعة قوية لى لتقديم عمل جيد، وأرى أن مجرد مشاركتى وقبول مشروعى للمشاركة أمر إيجابى بالنسبة لى.

 

وأوضحت دينا محمد حمزة : سعادتى لا توصف عندما أعلن لجنة التحكيم بعضوية كل من المؤلف بشير الديك وطارق الشناوى وراجح داود بحصولى على الجائزة الخاصة بالسيناريو واعجابهم به وهو ما وضح فى كلمة المؤلف بشير الديك اثناء الحفل.

 

واستطردت دينا محمد حمزة : المرحلة المقبلة تشهد خطوات جديدة فى العمل الفنى والذى سابدأ فى تصويره قريبا عند الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل.

 

وقالت دينا محمد حمزة : الفيلم بعنوان “علاج طبيعى” والذى تدور أحداثه حول ما قبل المرض أى مرض بشكل عاما وأتحدث هنا على الجانب النفسى للمريض وكيف يمكن ان يساهم فى العلاج سريعا أو ان يضر بالمريض، وهذا العمل يعتبر قريب الى حد ما من تجربتى الشخصية كونى كنت مريضة بمرض مناعى، ومررت بالحالة النفسية ما قبل المرض.

 

قائمة جوائز ساويرس

وأقيم حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، في المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

وفيما يلي ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدورة السابعة عشرة:

جاءت جائزة أفضل رواية فرع كبار الأدباء مناصفة بين الكاتب عادل أسعد الميري عن "خطوط أقمشة الذات" ومحمد أبو زيد عن رواية "عنكبوت في القلب".

وفاز بجائزة أفضل مجموعة قصصية فرع كبار الأدباء أسامة حبشى عن مجموعة "حاول ألا تراني" ومحمد عبدالنبي عن مجموعة "كان ياما كان".

بينما حصد جائزة المركز الثاني في فئة أفضل رواية فرع شباب الأدباء يوسف نبيل عن رواية "اللقاء الأخير"، وفازت بالمركز الأول أريج جمال عن رواية "أنا أروي يا مريم".

«جائزة ساويرس» تعلن القوائم الطويلة لكبار وشباب الكتاب والأدباء في كل الفروع

جائزة ساويرس الثقافية تعلن عن القائمة الطويلة لجائزتي الرواية والقصة القصيرة

بينما فازت بجائزة أفضل سيناريو فرع شباب الأدباء سلمى عباس عن سيناريو فيلم "أربع أيام ويوم"، وفازت بجائزة أفضل سيناريو فرع كبار الأدباء دينا حمزة عن سيناريو فيلم "علاج طبيعي".

وفي نفس السياق فاز بجائزة المركز الثاني لأفضل مجموعة قصصية مناصفة كل من أميرة بدوي عن مجموعة "ست زوايا للصلاة" ومحمد عبدالله سامي عن مجموعة "نابليون والقرد"، وفازت بالمركز الأول أميمة صبحي عن مجموعة "رؤى المدينة المقدسة".

كما حصد المركز الثاني بجائزة أفضل نص مسرحي السيد فهيم عن نص "سيرة بني فهمان"، أما جائزة المركز الأول فذهب إلى إبراهيم الحسينى عن نص "باب عشق".

وفاز بجائزة الأطفال الكاتب أحمد طوسون بينما فاز بجائزة أفضل رسوم سمير عبدالغني، بينما حصد جائزة النقد الأدبي محسن البلاسي عن كتابه "رحلة كامل التلمساني".

الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس كانت أعلنت مؤخرًا عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التى استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم.  

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