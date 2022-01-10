القبض على متهم صور فيديو ضرب مريض في مركز طبي بالطالبية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو لقيام أحد العاملين بمركز طبى، بالتعدى بالضرب على أحد المرضى، حيث يظهر خلاله أحد العاملين داخل مركز طبى كائن بمنطقة الطالبية، يقوم بالتعدى بالضرب على أحد المرضى المحجوزين باستخدام "سلك".



وبالفحص تبين أنه ورد لقسم شرطة العمرانية بالجيزة، محضر محرر بمعرفة مديرية الصحة بالجيزة، للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، يتضمن أن المركز الطبى المشار إليه قام مالكه بإعادة فتحه دون تصريح وتواجد مريضين محجوزين داخل المركز تم نقلهم إلى المستشفى ، وتشميع وغلق المكان.



وباستكمال الفحص، أمكن التوصل إلى أحد العاملين بالمركز الطبى المشار إليه، والذى قرر أن واقعة الفيديو حدثت فى غضون العام الماضى، وأن مرتكبى الواقعة عاملين بالمركز آنذاك، وهما كلٍ من حاصل على الشهادة الابتدائية "المتعدى بالضرب"، وممرض "القائم بالتصوير"، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الثانى وبحوزته هاتفه المحمول يحوى مقطع الفيديو المشار إليه.

وبمواجهته قرر بأن المتهم الأول ارتكب واقعة التعدى فى غضون 6/6/2021 على مريض "غير محدد" تم دخوله المركز لمدة يوم لمعاناته من هلاوس سمعية وبصرية بقصد التباهى، وأنه قام بتصويرها وإرسالها لنجل مالك المركز الذى أنهى عمل الأول، ومؤخراً وعقب إنهاء عمله دون حصوله على مستحقاته قام بتداول الفيديو مع آخرين لفضح أمرهم بالمركز.

و ايضا كثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لضبط العاملين بمركز طبي خاص، شهد تعرض مريض لاعتداء من جانب أحد العاملين بالمركز.

وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للواقعة، حيث حررت الجهة المسئولة بوزارة الصحة ، عن مراقبة تلك المراكز محضرا بالمخالفات الخاصة بالمركز الطبي، لما يتضمنه من مخالفات، وتم اغلاقه وتشميعه.

وتعددت شكاوى المواطنين وذوي المرضى ، من العاملين بالمركز قبل إغلاقه، نتيجة سوء الرعاية الطبية به، وعدم اتخاذ الإجراءات الازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا داخل المركز، حتى سجل أحد الأشخاص مقطع فيديو لتعرض أحد نزلاء المركز من المرضى لاعتداء من جانب أحد الأشخاص العاملين بالمركز.

من ناحية أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق محدود داخل فيلا الفنانة سهير رمزي بالشيخ زايد، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة ، بلاغا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل فيلا الفنانة سهير رمزى.



وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بقوات الحماية المدنية وبصحبتهم سيارتين إطفاء وتم إخماد الحريق قبل امتداده لباقى الفيلا والفيلات المجاورة له.



وبإجراء التحريات الأولية تحت أن سبب الحريق ماس كهربائي في توصيلات كهربائية ومدفأة باحدى الغرف المطلة على حديقة الفيلا، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.