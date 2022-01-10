محافظ الوادي الجديد: تمويل 130 مشروعا بـ 2 مليون جنيه ديسمبر الماضي

صرّح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ١٣٠ مشروعًا مختلف النشاط بتكلفة ما يزيد عن ٢ مليون جنيه، وفرّت ٣١٧ فرصة عمل لأبناء المحافظة.

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وأكّد المحافظ على دعم كافة الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل وتسهم في خلق آفاق جديدة للتنمية وذلك من خلال دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

أشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة "مشروعك" حتى الآن بلغ ٥٧٣١ مشروعا بقيمة ٤١٦.١ مليون جنيه بإجمالي ١١٦٤٢ فرصة عمل.