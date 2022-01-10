لاعبو الزمالك ينظمون ممرًا شرفيًا لـ عبد الشافي وجمعة

نظم الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ممر شرفي لمحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لاعبي الفريق، في بداية التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لكأس الرابطة.

جاء الممر الشرفي لثنائي الزمالك، احتفالا من الجهاز الفني واللاعبين بتجديد عبد الشافي لتعاقده مع النادي لمدة موسمين قادمين، وكذلك احتفالا بعيد ميلاد عبدالله جمعة.

وتمنى لاعبو الفريق والجهاز الفني للزمالك التوفيق للثنائي وتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم ١٤ يناير الحالي.

ونعى مجلس إدارة نادي الزمالك بمزيد من الحزن الإعلامي وائل الإبراشي الذي وافته المنية أمس الأحد.. داعين المولى -عزل وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المستشار مرتضى منصور إن الإعلامي الراحل كان صديقا وفياونموذجا للصحفي الشريف الشجاع، وكان نعم الأخ والصديق .

وتوفى وائل الإبراشي أمس الأحد عن عمر يناهز 58 عاما، متأثرا بتداعيات فيروس كورونا، وشيعت جنازته اليوم الإثنين من مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين في الدقهلية.

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك تعليماته للإدارة المالية بصرف جميع مستحقات لاعبي ومدربي واداريين فريقي كرة السلة والطائرة المتأخرة منذ ستة أشهر، ولقد تم صرفها بالفعل أمس.

كما أصدر المجلس تعليماته أن يتم غدًا صرف مستحقات فريقي اليد وتنس الطاولة وباقي الفرق الرياضية المتأخرة منذ ثمانية أشهر.

ويتم الآن تجهيز المستحقات المتأخرة للفريق الأول لكرة القدم المتأخرة منذ ستة أشهر .

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قد صرف مكافأة الفوز ببطولة الدوري التي لم يتم صرفها لهم منذ تتويجهم ببطولة وحصلوا عليها منذ يومين

كما تم دفع مرتبات جميع العاملين والموظفين في النادي في الأول من يناير بعد أن كانت المرتبات تتأخر بالثلاثة والأربعة أشهر.